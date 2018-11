Jiří Paroubek: Hezké i nerealistické Babišovy návrhy

Na včerejším prvním pařížském Světovém mírovém fóru vystoupil v jedné z jeho sekcí také český premiér Andrej Babiš. V průběhu včerejška přišel s dvěma zajímavými myšlenkami. Češi by se prý měli zapojit přímo do bojových operací proti mezinárodnímu terorismu. Tedy, jinak řečeno, zapojit se do bojů tam, kde se proti němu bojuje, především pak v Afghánistánu.

Nesdílím toto nadšení pro ozbrojené misionářství. Situaci např. v Afghánistánu prostě nelze vojenskými prostředky vyřešit. A dnes nemá smysl se pouštět do zintenzivnění bojových operací českých vojáků, které budou přinášet jen další mrtvé české vojáky. Bude také dobré, když podobné „nápady“ českého premiéra budou napříště korigovat sociální demokraté jako koaliční partner hnutí ANO.

Andrej Babiš přišel přímo na pařížském fóru do diskuze ještě s jednou myšlenkou. Ta se mi líbí mnohem více a koneckonců, už jsem ji několikrát v nedávné minulosti ve svých článcích formuloval. Jde o to, aby část nesmyslně vysokých vojenských výdajů byla přesunuta z hospodářsky vyspělých států do Afriky.

Je to rozumný návrh spočívající v tom, že by se za tyto peníze mohla vybudovat v afrických zemích potřebná průmyslová, zemědělská a dopravní i jiná infrastruktura. A to by umožnilo rozvojovým zemím postarat se o vlastní obyvatele, aby nehledali jednou perspektivu a záchranu své existence v útěku ze svých zemí do Evropy. Takto by mohly postupovat také Spojené státy ve vztahu k zemím Střední Ameriky, kde se nejčastěji formují „karavany“ imigrant,ů směřující k americko-mexické hranici.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV