Jiří Paroubek: Hrozí TV Barrandov opravdu bankrot?

J. Soukup dlouhodobě, nejméně po třináct let, pobíhá kolem některých politických aktivit a angažoval se v nich často velmi výraznou měrou. Připomenu jen jeho všestrannou podporu strany Zelených před volbami v roce 2006 a podporu strany Věcí veřejných V. Bárty před volbami v roce 2010. Dlužno dodat, že oba dva politické subjekty se dostaly díky úsilí J. Soukupa do sněmovny a sehrály často velmi nepříznivou roli v pravicových vládách, kterých se účastnily. Mohl bych hovořit k angažmá J. Soukupa v české politice a v jejím zákulisí poměrně dlouho, ale to je věc pro pojednání v jiném článku. Vrátím se k programu ČT 168 hodin, který se zabýval finanční situací firem J. Soukupa. V pořadu N. Fridrichové se hovořilo o tom, že J. Soukup je vesměs majoritním vlastníkem třiceti devíti společností v ČR a SR.

Podle komentáře děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE, vystupujícího v tomto pořadu, je mediální koncern J. Soukupa ve vážných finančních problémech. Tu nejpodstatnější část z celkem třiceti devíti firem, které Soukup různou měrou ovládá, je 4 – 10 společností nejvýznamnějších. Soukupovo vydavatelství Empresa Media, a.s. má podle výkazu potvrzeného auditorem z firmy Deloitte dlouhodobou, kumulovanou ztrátu převyšující částku 122,5 mil. Kč. Zajímavostí je to, že krátkodobou půjčku firmě Empresa Media, a. s. poskytla čínská firma CEFC. Firma, která zajišťuje provoz TV Barrandov, se jmenuje „Barrandov – televizní studio, a. s.“ a není zrovna ve skvělé kondici. Podle reportáže a dostupných zveřejněných informací má tato firma prý dluhy ve výši 1,1 mld. Kč, což může ve svých důsledcích znamenat, že má už její majetek zápornou hodnotu. A pokud tomu tak skutečně je, pak se tato firma blíží ke svému úpadku.

Na tato závažná tvrzení zveřejněná v ČT kupodivu nereagovala další média. Zřejmě z důvodu poněkud falešné solidarity majitelů těchto médií vůči kolegovi, ale zato reagoval, dosti hrubými výpady vůči N. Fridrichové v jednom ze svých jedenácti televizních pořadů, J. Soukup. N. Fridrichovou nemusím mít nijak zvlášť rád, ale osobní výpady hlavního konferenciéra TV Barrandov vzbudily vůči N. Fridrichové, alespoň u mě, spíše sympatie.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Jiří Paroubek: ČSSD v Praze - podle analýzy katastrofa Jiří Paroubek: Otazníky kolem Chovancova majetku Jiří Paroubek: ČSSD? Další velké téma uniká Jiří Paroubek: Spojí se Soukup a Okamura?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV