Jiří Paroubek: Kam směřují Bakalova média?

Bakalova média rozjela v minulých dnech kampaň proti Číně a Rusku. Do ní se zapojují také jednotliví politici ze stran pravice anebo se k pravici hlásící (Drahoš, Hilšer ad.). A dokonce i představitelé státní správy, kteří by měli zůstat úplně v klidu. Zejména šéf BIS Koudelka řádí a přitom perlí. Ve svých vyjádřeních ovšem nevědomky, ten chytrý pán, popírá hlavní argumenty, na základě kterých se mainstreamová média v Evropě a v Americe zasazují za razantní navýšení vojenských výdajů v důsledku údajné ruské vojenské hrozby.

Na stránkách Aktuálně.cz Koudelka velmi komicky zdůvodňuje, proč se prý vlastně snaží Rusko šířit dezinformace, aby destabilizovalo státy uvnitř EU a NATO. Prý je tomu tak proto, že Rusko nemá dostatečnou ekonomickou sílu k tomu, aby si vytvořilo „odstrašující vojenský potenciál, který by mohl konkurovat obrovské síle jednotné Severoatlantické aliance“. Ano, Koudelka má naprostou pravdu. Potvrzuje jen to, co dlouhé roky říkám já. Rusko vynakládá na zbrojení každý rok zhruba desetinu toho, co Spojené státy. A s nějakými šedesáti miliardami dolarů, které dává každoročně na zbrojení je na tom zhruba stejně jako Británie a o něco hůře nežli Francie. Tedy jinak řečeno, tyto tři země, evropské velmoci, vynakládají zhruba stejné peníze na zbrojení. Takže proč se vlastně Ruska bát? Proč zbrojit tak masivně, jak to chce Trump? Prostě Koudelka to hezky vysvětlil.

Ani on asi nevěří, že by jakákoliv dezinformační kampaň Ruska zabrala natolik, aby byly ovlivněny výsledky voleb v jednotlivých státech EU a NATO tak, aby posílily pozici tzv. proruských kandidátů. Jsou to pohádky a pindy paní Mindy.

Koudelka je zcela nekompetentní a možná by si neměl nechat plést tolik hlavu pracovníky amerických zpravodajských služeb. A měl by asi dělat nějakou klidnější práci, třeba knihovníka Národní knihovně anebo kustoda v Národním technickém muzeu. Prostě Zeman má, pokud jde o Koudelku pravdu.

Další „hovorka“ je předseda poslaneckého klubu Pirátů J. Michálek. Podle něj se chce P.Kellner "pokoutnými metodami za čínské peníze vměšovat do politiky". No, prostě hrůza... Již v minulém týdnu jsem si všiml, že Bakalova média a také Piráti v dojemné shodě spustili protičínskou kampaň. Rozpory v pražské radniční koalici jsou už totiž tak hluboké, že se její jednotliví členové nebojí mluvit otevřeně o neschopnosti pirátského primátora zastávat jeho úřad. A tak se Piráti připojili k bakalovskemu honu na čarodějnice, pardon, na Číňany.

Kdo má jiný názor, než „my, demokraté“, přátelé pražské kavárny, musí být exemplárně vykostěn. Nejlépe mu zastavit inzerci pro jeho médium, jak to totalitně požaduje senátor Drahoš. Když se zastaví financování, tak se zastaví i médium. A budeme tu mít zase jen tu jednu jedinou pravdu, protože „my“, přátelé pravdy a lásky, peníze máme. A kdyby došly peníze soukromníkům, tak přeci máme peníze daňových poplatníků v Českém rozhlase a v České televizi.

Myslím, že pan předseda Michálek by měl, pokud se jeho stihomam Čínou a čínským Home Creditem bude stupňovat, navštívit Modrou lagunu, známého psychiatra Jana Cimického, který mu snad dokáže v jeho duševním traumatu ulevit. Je zajímavé, že všechny ty borce, kteří dostali příležitost vyjádřit své názory v Bakalově Aktuálně.cz vůbec nevzrušuje, že Bakala nejméně deset let používá, jako svou PR agenturu firmu Bison & Rose. A stejně tak tato agentura radila či dokonce ještě radí s PR generálnímu řediteli ČT Dvořákovi...

Takže pane Michálku, až budete dělat vyšetřovací parlamentní komisi, nezapomeňte také kromě aktivit jakési PR agentury, která cosi dělala pro Home Credit, také věnovat svou vzácnou pozornost například firmě Bison & Rose a dalším firmám, které se tu více nebo méně snažily ovlivňovat veřejný prostor i činnost politiků. Je přeci známo, že zakladatelé firmy Bison & Rose úzce spolupracovali také s bývalým premiérem B. Sobotkou a bývalým ministrem vnitra M. Chovancem. I to by asi bylo dobré prolustrovat.

Budeme lustrovat postupně premiéra Babiše v jeho kauzách a pseudokauzách, prezidenta za jeho údajně kladný vztah k novičoku. A budeme hledat nitky a další nitky, které budou ve fantazii politických magorů prokazovat krátká spojení kohosi s Číňany a Rusy. A zejména se zaměříme na ty, kteří si zachovali na česko-ruské a česko-čínské vztahy standardní, realistický pohled.... Tedy takový, jaký je obvyklý např. v Německu, Británii či Francii. V těchto vztazích nejde totiž o ideologii, ale o byznys.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

