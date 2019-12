Jiří Paroubek: Kde jsou ti ruští a čínští špioni?

Čínští agenti zase mají penetrovat do společenských elit. Je to zkrátka velká legrace. Jak trefně poznamenalo čínské velvyslanectví v Praze, je to jako obvykle pouze tvrzení BIS, a to bez jakýchkoliv důkazů.

Řekněme si to otevřeně, je spíše otázkou, které cizí (spřátelené) moci slouží dnes česká kontrarozvědka. Nemám nic proti našim americkým spojencům, ale to, že slyší trávu růst a že zapojují své propagandistické fantazie a vize do boje o získání pozic amerických firem v obchodním boji ve světě dnes především s čínskými firmami, je čím dál zřejmější.

Některé americké firmy v podstatě technologicky zaostávají za svými čínskými konkurenty a americká exekutiva, s využitím nejrůznějších prostředků se jim snaží v tomto konkurenčním boji pomoci. A to často tím, že se snaží čínské firmy zcela diskvalifikovat, jako údajnou bezpečnostní hrozbu, pro ten který západní spojenecký stát. Technologické zaostávání Západu za Čínou v některých oblastech se ovšem neodstraní administrativními zákazy, či vytvářením protičínské hysterie, ba ani vyššími výdaji na zbrojení. Spíše než na zbrojení by peníze v často nesmyslné výši používané na nákup super drahých zbrojních systémů měly být využity na investice do vzdělávání, školství, výzkumu, vývoje, inovací, dopravní infrastruktury atd.. A to se týká celého Západu a pochopitelně v míře vrchovaté také České republiky.

Příští zpráva BIS, pokud bude znovu opakovat trapná klišé o ruských a čínských a možná i severokorejských či íránských špionech, může být rovnou přidána jako příloha do zvláštního vydáni Dikobrazu (pokud tedy tento časopis ještě vůbec vychází).

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Dojde i na pomník pro K. H. Franka? Jiří Paroubek: Johnsonovo velké vítězství Jiří Paroubek: Kouzelníci z pražské radnice Jiří Paroubek: Umírající TOP 09 má novou předsedkyni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.