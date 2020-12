Jiří Paroubek: Mistr nekonečných blábolů

reklama

. Celý rozhovor se nesl v duchu zajímavého rozhodnutí evropské verze webu Politico, která primátora Hřiba před pár dny zařadila mezi nejvlivnější politiky v Evropské unii v kategorii „dreamer“. Podle Hřiba je to někdo jako vizionář. Někdo, kdo má být nositelem nějaké myšlenky.

Já jsem si tedy, bohužel, nevšiml, že by primátor hlavního města vypotil nějaké nové myšlenky, za celé dva roky co je ve funkci v čele hlavního města. Tedy pardon. S jedinou výjimkou. Primátor Hřib je specialista na útoky proti Číně a Rusku a proti všem, kdo podle něj jsou s těmito dvěma východními mocnostmi spojeni.

Z doslechu jsem se dozvěděl, že mezi evropskou elitu politiků dostala Hřiba zejména jeho návštěva na Tchaj-wanu a jeho postup proti partnerství Prahy s Pekingem. Bylo by zajímavé vědět, ze kterých států pocházejí zaměstnanci serveru Politico. Pokud jsou to Němci, Francouzi či Britové anebo dokonce Italové, pak ve svých zemích nenašli žádného politika, který by podobné výstřednosti, jako Hřib ve vztahu k Číně a k Rusku, páchal. Podle Politico je prý právě tohle moment, který může změnit postoj k Číně v celé Evropě. Prostě, spřízněné duše se našly. Primátor v rozhovoru s Info.cz fantazíruje o tom, že návštěva M. Vystrčila na Tchaj-wanu někoho v Evropě bude inspirovat a změní své vztahy k Číně. Je to opravdu veliká legrace domnívat se, že teď začnou vrcholní politici z opravdu významných zemí EU hromadně jezdit na Tchaj-wan. Prostě jsou to zbožná přání Pompeova ministerstva zahraničí USA. Musím říci, že M. Pompeo se mi zdál jako člověk zcela dezorientovaný v zahraničních vztazích, ale podobně jsou na tom zřejmě také lídři serveru Politico. A komik a jeho svět, aneb Hřib, tvrdí, že se prý „objevily až komické pokusy z čínské ambasády směřované na zaměstnance magistrátu… Výzva končila (prý) pozitivní motivací, že až to bude hotové (snad prý to, že nebude uzavřena smlouva s Tchaj-wanem), tak můžeme zajít na oběd“. No, považte. Číňané chtěli vedoucího zahraničního oddělení magistrátu přímo zkorumpovat tím, že si dá za tři stovky oběd v nějaké čínské restauraci. Připomínám, že vedoucí oddělení na magistrátu vůbec o ničem nerozhoduje. Taková rozhodnutí dělá Rada hl. m. Prahy anebo Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Prostě Hřib blábolí z hladu. Ale možná, že bych se zeptal onoho pracovníka, který snaživě napráskal své pozvání na oběd, až to bude hotové, zda nedostal, zcela náhodou, coby úplatek, propisovačku? A ještě bych se chtěl v souvislosti s korupcí na takto trapné úrovni zeptat, kdo platil obědy a večeře při návštěvě primátora Hřiba na Tchaj-wanu? A pokud to nebyl primátor Hřib osobně anebo někdo z jeho protokolu za něj, zda se nedomnívá, že se jednalo o korupci z tchaj-wanské strany? Podle Hřiba prý Čína a Rusko mají v Česku dvě ambasády. Jednu oficiální a druhou neoficiální na Hradě. Je to v zásadě nechutné vyjádření.

Nedávno jsem napsal článek, ve kterém uvádím, že dnešní pražská radnice pod vedením primátora Hřiba bude schopna dokončit výstavbu vnitřního městského okruhu někdy za patnáct let. Ano, za patnáct let. Dva nové mosty, které primátor a další borci z dnešní městské rady slibovali před posledními volbami na pražskou radnici, jsou v nedohlednu. U jednoho ze zmíněných dvou mostů mezi Zlíchovem a Podolím by snad bylo lepší, kdyby v takové podobě, jak ho chtějí postavit, postaven ani vůbec nebyl. Vlastně se na něm ani nepočítá s automobilovou dopravou. Bude pouze pro chodce, cyklisty a jiné sportsmeny a také pro tramvaje. Barrandovskému mostu vůbec neuleví.

Dnešní městská Rada není vůbec schopná ani zahájit projekty, které jsou již připraveny (peněz na to má dost). Mám na mysli zejména Radlickou radiálu.

Výstavba trasy D metra, to je příběh sám o sobě. Zdá se, že to bude časově podobné jako s dostavbou vnitřního městského okruhu. Možná, že to bude také až za patnáct let, kdy se (a jestli vůbec) „Déčkem“ projedeme.

Městská Rada v čele s Hřibem také slibovala, ještě na počátku volebního období, kdy nebyly volební sliby ještě zapomenuty, výstavbu tisíců a možná desetitisíců levných komunálních bytů. Dva roky poté nezná Rada ani schéma, jak by se to mohlo dělat. Skoro bych se s kýmkoliv vsadil, že do konce volebního období této městské Rady, která končí na podzim roku 2022, nebude postaven ani jeden komunální byt.

Zdá se tak, že nejviditelnější investiční akcí byla akvizice primátorské kanceláře, kterou byl zakoupen superkávovar za cca sto tisíc korun. Primátor pochopitelně, jak je jeho zvykem, odmítl osobní odpovědnost za tuto rozmařilost a jede se dál močálem kalným.

Jsem zvědav, jak dlouho bude trvat většině Pražanů, než jim bude jasné, že primátor, kromě agresivní rétoriky vůči Číňanům a Rusům, není vůbec ničeho schopen. Úředníci v Praze a vlastně celé město, celý magistrát, se odnaučili uskutečňovat větší investiční akce. Ale fušovat do zahraniční politiky, to by pánům šlo.

Prostě je to parta politických kutilů, která se sešla na pražské radnici a která vlastně není schopna udělat nic podstatného pro město, které by měla řídit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

