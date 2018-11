Jiří Paroubek: Nový muž pro Evropu

Ale i při očekávaném volebním vítězství evropských lidovců v jarních volbách do Evropského parlamentu (EP) není stoprocentní jistota, že se vítěz voleb, respektive špičkový kandidát EVP, stane předsedou Evropské komise (EK). Po vítězství se svou stranou ve volbách by Weber musel získat ještě většinu reprezentantů států v Evropské radě (ER), tedy předsedů vlád, případně prezidentů dvaceti sedmi států EU.

Řekněme si ale otevřeně, že většina šéfů vlád a států, kteří zastupují své země v ER, zastupuje strany hlásící se právě k Evropské lidové straně. Po každých evropských volbách zatím bylo běžné, že dva největší politické subjekty, tedy evropští lidovci a evropští socialisté dokážou najít dohodu nejen na složení Evropské komise, ale také nad obsazením vrcholných funkcí v EU. Manfred Weber je zatím viceprezidentem Evropské komise a pohříchu nemá žádné zkušenosti s řízením ministerstva v „běžné“ vládě. Jinak řečeno, Weber nebyl členem ani německé spolkové, ani bavorské zemské vlády. A to je jistě jeho handicapem, který muselo vzít v úvahu 79,4% hlasujících delegátů konference evropských lidovců (EVP) ve čtvrtek v Helsinkách.

Jeho protikandidát Fin Alexander Stubb byl nicméně proti Weberovi bez šance. Evropa se prostě mění a za necelý rok velmi pravděpodobně může stanout v čele EK Němec, což dosud, zejména s ohledem na politickou minulost Německa (hlavní odpovědnost za vyvolání dvou světových válek) bylo nemyslitelné. Bavor Weber, kromě němčiny hovoří plynně jen anglicky. Další špičkový kandidát, tentokrát člen strany evropských sociálních demokratů, Frans Timmermans, kromě své mateřštiny, tedy holandštiny, hovoří plynně německy, francouzsky a italsky. Hovorově také anglicky. Problémem Timmermanse a jeho evropské socialistické strany je, že socialisté velmi silně oslabili a dále oslabují v těch největších evropských zemích: v Německu, Francii, Itálii a již dříve také v Polsku. Čeští a polští sociální demokraté nemusí vůbec překonat 5% hranici nutnou pro vstup do Evropského parlamentu, v té které zemi.

Kdeže ty loňské sněhy jsou, kdy česká sociální demokracie získala před deseti lety (volby 2009) ve volbách do EP sedm mandátů a po volbách také místopředsedu europarlamentu. Weber je politikem, který je ve svých devětačtyřiceti letech plný energie a na vrcholu sil. Má podporu německé kancléřky A. Merkelové, zatímco druhý vlivný muž EU, francouzský prezident Macron, má svého koně, dnešní liberální komisařku z Dánska. Osobně vidím jako největší handicap Webera pro jeho příští fungování v čele Evropské komise jeho zatím nulové zkušenosti z vládních funkcí. J. C. Juncker, nynější šéf EK, předtím než přišel do čela EK, byl mimořádně úspěšným předsedou lucemburské vlády a současně ministrem financí této veleúspěšné „kapesní“ země. J. C. Juncker je také schopen bez jakýchkoli problémů přecházet rovnocenně při debatách do tří jazyků. Do francouzštiny, němčiny i angličtiny.

V každém případě představuje Manfred Weber zajímavého kandidáta, který může přijít do čela EK v rozkvětu svých sil a to je pro budoucnost EU velmi pozitivní.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

