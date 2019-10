Jiří Paroubek: Odvážné závěry parlamentní komise k OKD

Když se před čtrnácti dny objevila v médiích krátká informace o předběžném závěru komise sněmovny k privatizaci OKD, byl jsem poněkud nemile překvapen. Předběžná informace z toho plynoucí byla totiž ta, že z celé velké kauzy v zásadě vzniknou jen dvě trestní oznámení. A to na dva bývalé ministry ČSSD. To by bylo trochu málo. Hlavně pokud by se to vyhnulo Bakalovi a jeho blízkému spolupracovníkovi, právníkovi Pokornému.

Dnešní prezentace závěrů sněmovní komise mě ovšem uklidnila. Vypadá to, že se jedná o velmi propracovaný závěr komise, z něhož vyplyne celá řada trestních oznámení, počínaje bývalými ministry Klausovy vlády, Dlouhým a Skalickým, kteří zapříčinili ztrátu majority státu v těžební společnosti OKD a konče právě Bakalou a jeho dvorním advokátem Pokorným. Teď jde jen o to, aby si tyto závěry, se kterými vcelku logicky přichází sněmovní komise, vzaly za své také orgány činné v trestním řízení a začaly se jimi vážně zabývat. Aby to nedopadlo tak jako vždycky. Že se nám pak Bakala z povzdálí, tedy ze své vily u Ženevského jezera, bude smát. Závěry komise, tak jak byly předneseny několika jejími členy, přesně zapadají do obrazu, který jsem si o celé věci vytvořil v průběhu let.

A je dobře, že komise naznačuje také cestu, jak by se stát a potažmo nájemníci někdejších bytů OKD, kteří měli zájem si za rozumný peníz koupit tyto byty, mohli k těmto bytům dostat.

Bakala jistě zmobilizuje veškeré své právní, finanční a mediální zázemí, aby zabránil své kriminalizaci. O tom vůbec nepochybuji. A bude se snažit závěry komise v médiích prostřednictvím svých odborníků píáristů bagatelizovat a znedůvěryhodnit. Teď jde o to, aby v Poslanecké sněmovně zpráva zpracovaná komisí dostala patřičný prostor a následně také, aby se s ní prostřednictvím médií seznámila veřejnost. Celá záležitost je kauzou odporné privatizace loupežného typu, na níž se podílela celá řada politiků, bohužel, téměř napříč celým politickým spektrem.

Je dobře, že komise se ve své zprávě zmínila také to, že Bakala vyfutroval před volbami v roce 2010 tři budoucí strany „své“vládní 8 koalice částkou přes 29 mil. Kč, kterou jim dal darem na volební výdaje (ODS, TOP 09 a Věci veřejné). Je dobře, že se komise také zmínila o daru K. Schwarzebergovi, který Bakala poslal někdejšímu předsedovi TOP 09 na jeho volební účet před prezidentskou volbou. Jen připomenu, že K. Schwarzenberg a Z. Bakala jsou staří parťáci z již zapomenuté, ale odzkoušené kauzy privatizace Becherovky. Tehdy, jako společníci ve firmě, dobře nakoupili rozjetý podnik Becherovka a ještě lépe jej následně přeprodali společnosti Pernod.

V příštích článcích se budu podrobněji zabývat celým důmyslným systémem, který Bakala vytvořil v souvislosti se svým marketingem, k čemuž mu pomáhala například společnost Bison @ Rose (dodnes jej tato firma zastupuje), která měla silné vazby na někdejšího ministra financí a premiéra Sobotku a také na někdejšího ministra vnitra za ČSSD Chovance. Je jen otázka, kdo koho řídil. Zda Bisoni a Pokorný Sobotku s Chovancem anebo to bylo opačně. Já se obávám, že řídícími důstojníky byli obou vrcholných představitelů CSSD byli právě Bisoni a R. Pokorný s jasnými finančními vazbami na Bakalu.

A tak jak dnes věci jasně vidím, myslím, že tito chlapci a děvčata již někdy od poloviny roku 2007 začali marketingově pracovat proti mně. Tato zájmová skupina došla k názoru, že je vcelku jednoduché mě v čele ČSSD nahradit právě jejich „koněm“ Sobotkou. Což se také v roce 2010 stalo. Domnívám se, že významnou část negativní publicity, kterou jsem před volbami v roce 2010 měl, přicházela právě od této zájmové skupiny. Ostatně Bakala dobře věděl, že pokud bych se stal po volbách v roce 2010 premiérem, pěkně bych mu zatnul tipec a nedopustil bych zašantročení bytů OKD, ke kterému za tupého přihlížení lidí jako je K. Schwarzenberg a další, došlo.

To, jak toto dobrodružství Bisonů a Pokorného se Sobotkou v čele ČSSD dopadlo, všichni vidíme. ČSSD jako strana stále oslabovala, až se ve volbách do sněmovny v roce 2017 dostala na 7% hlasů voličů.Kdeže ty loňské sněhy jsou s výsledky voleb přes 20 či 30 %, za mých časů. Dnes se ČSSD potácí někde kolem 5% reálné podpory voličů. Pro tyto lidi to byl jen byznys…

Vyšlo na Vasevec.cz.

