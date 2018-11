Jiří Paroubek: Podivná kauza Babišova syna

Každý soudný člověk se musí ptát, jakým způsobem se podařilo duu těchto novinářských eskamotérů Babišova syna vypátrat. Vždyť to není podle nich nic snadného. Pokud se jim tedy sám nepřihlásil telefonicky či mailem s uvedením své švýcarské adresy, museli na to jít "zpravodajskými prostředky". A protože podle vyjádření ministra vnitra Hamáčka česká policie znala místo jeho pobytu, jedná se o jasný únik informací z policie. Jsou to možná titíž lidé, kteří v minulosti šťárali v Babišově okolí a zveřejňovali nechutnosti pod jménem Šuman.

Nemám k Babišovu oligarchickému stylu vládnutí i ovládání jeho vlastního politického hnutí žádnou sympatii. Tím méně si myslím, že s ohledem na otevřenou kauzu Čapí hnízdo, byla vhodná nominace jeho osoby coby premiéra. Ale co je moc, to je příliš. Obávám se, že inspirací k celé akci vůči Babišovi v těchto dnech, která není ničím jiným než cílenou mediální kampaní, můžou stát titíž lidé, kteří stojí za zveřejněním smyšlenek mé budoucí bývalé manželky Petry Paroubkové v TV Seznam. Je to prakticky stejný algoritmus postupu. Chci jen připomenout, že policie žádné z jejích „obvinění“ vůči mé osobě neprověřuje a Státní zastupitelství několik dnů po jejím projevu moderovaném právě Kubíkem v TV Seznam, sdělilo, že nepodniká žádné kroky směřující k mému trestnímu stíhání. Ale sémě pochybnosti u veřejnosti bylo šest týdnů před senátními volbami zaseto a samozřejmě, že to zabralo…A to bylo účelem.

Ale zpět k Babišovi mladšímu. Vděčná ČT převzala v plném rozsahu "zpravodajský" arzenál TV Seznam a ukázala krátký záznam z vyjádření Babiše ml.. Nemusím záznam příliš studovat, aby mně bylo hned jasné, že v případě tohoto mladého muže se jedná o osobu, jak to šetrně říci, duševně nemocnou. Z tohoto hlediska nemohu hodnotit publicistický počin TV Seznam jinak, než jako naprostý hyenismus. Není první ani poslední a já jen věřím, že i A. Babiš bude postupovat vůči této televizi velmi důsledně nezbytnými právními kroky. Tedy, tak jako já, podáním trestního oznámení nebo žaloby.

A ještě pár slov k politické opozici. Když se před pár dny objevily informace, že Státní zastupitelství do konce roku ukončí kauzu Čapího hnízda, věděl jsem, že se něco stane. A řekl jsem svým přátelům, že do vánoc tu budeme mít vládní krizi. Ale upřímně, představoval jsem si ji v jiném gardu. Zdá se, že někteří zákulisní hráči prostě neměli čas a chuť čekat a proto do celého „případu“ vstoupili již teď. Útok na Babiše je o to zákeřnější, že přichází v situaci, kdy je Babiš na služební cestě v zahraničí. To jej přímo nutí k tomu, aby udělal komunikační chyby. A na těchto chybách by se protibabišovská média a opozice mohly přiživovat. V každém případě je zvláštní, že pokus o vyvolání vládní krize přichází právě nyní, v situaci, kdy má být definitivně uzavřena do konce roku – jak naznačilo Státní zastupitelství – celá kauza „Čapího hnízda“.

Duo Slonková – Kubík lhalo evidentně v jedné věci. Česká policie, podle vyjádření ministra vnitra Hamáčka, místo pobytu švýcarského občana Babiše ml. ve Švýcarsku dlouhodobě znala. Ale je závislá, pokud jde o získání jeho svědectví, na spolupráci se švýcarskou stranou, tedy policií a prokuraturou prostřednictvím Interpolu. Uvidíme, co přinese zítřejší koaliční jednání mezi špičkami hnutí ANO a špičkami ČSSD, zda brutální postup podivného dua Slonková – Kubík, povede až k rozpadu fungující koaliční vlády....

Jiří Paroubek

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV