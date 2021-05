Jiří Paroubek: Poučení z vrbětického vývoje…

reklama

Základní teze známého divotvorce a vypravěče pohádek Kroupy ve vztahu k Janu Hamáčkovi zněla takto: Chtěl vyměnit s Rusy ututlání vrbětické kauzy za milion Sputniků V a uspořádání summitu Biden-Putin v Praze.

Již v minulém týdnu jsem v několika svých článcích zpochybnil tuto bludnou a lživou Kroupovu tezi, která nevychází ani z prosté logiky a už vůbec ne z faktů.

Proč vlastně ten rozsahlý útok na sociální demokracii?

První snahou o změnu politické orientace sociální demokracie letos byl pokus Pocheho a Pokorného skupiny převzít tuto stranu do svých rukou na online sjezdu ČSSD v březnu. Oba hoši pro to udělali opravdu všechno, čeho byli schopni. Ještě pár dní před sjezdem obcházel zjevně spokojený Poche některé „velké kluky“ s plachtami se jmény delegátů sjezdu a tvrdil jim, že pro Petříčka má zajištěno 58% hlasů. Problém obou chlapců „předsedotvorců“ je, že svým bludům sami uvěřili.

Tak například z Ústeckého kraje jim kmotr Havelka slíbil 21 hlasů delegátů sjezdu a Poche je jistě zakalkuloval v plném rozsahu. Ale skutečnost při hlasování na sjezdu byla jen jedenáct delegátů. A to měl být kraj se 100% podporou pro Petříčka.

Šlo tedy o to, převzít sociální demokracii a vyvést ji z vládní spolupráce s hnutím ANO. A vyloučit do budoucna jakoukoliv spolupráci s A. Babišem.

Když se realisticky podívám na průzkumy veřejného mínění (a pominu tendenční průzkumy agentury Kantar CZ, které dlouhodobě preferují opoziční pravici), je zřejmé, že volby do sněmovny na podzim mohou dopadnout úplně jinak, než jak si dnes namrskávají gatě strany české pravice. Průzkumy vypadají, vezmu-li obě vládní strany plus komunisty a SPD (tyto dvě strany jsou pro opoziční pravostředové strany „fujtajbl“), velmi vyrovnané. Ba dokonce s mírným deficitem hlasů těch pravicových stran.

A to je klíč k pochopení útoků na J. Hamáčka a ČSSD. ČSSD pod Petříčkem by zmizela z vládní spolupráce s A. Babišem, proklela by spolupráci s ním a vyloučila ji na věčné časy. A s velkou pravděpodobností by se s Petříčkovou topáckou frazeologií na podzim nedostala do příští sněmovny. Pokud by se nějakým zázrakem snad do sněmovny přesto dostala, skončila by pod prapory boje proti A. Babišovi. A tedy v jednom politickém táboře s českou pravicí.

Prostě, je to jednoduché, jak složité politické dedukce a triky někdy bývají. Když se teď podaří zničit Hamáčka, bude zničena i sociální demokracie, která během několika málo týdnů nedokáže vygenerovat jiného věrohodného lídra. A byl by to další stavební kamínek do mozaiky vítězství pravice v podzimních sněmovních volbách.

Plánovači lžikauzy, se kterou přišel Kroupa s podporou svého šéfredaktora Kubíka, už sami vidí, že se celá argumentace obou skandalistu prakticky zhroutila. Většina médií si už ale kauzy nevšímá anebo ji dokonce zpochybňuje. Drží se jí jen Seznam Zprávy, Právo, částečně ČT a lídři koalice SPOLU.

Právo a Seznam Zprávy proto na to jdou od lesa (podobně jako česká pravice). Organizují "ankety" mezi funkcionáři ČSSD, nípají se v detailech, zda Hamáčkem uvažovaná cesta do Ruska byla kamufláží či nikoliv.

To je ovšem zcela podružný detail ve vztahu k závažným tvrzením, které vyplynuly z Kroupova článku z minulého týdne, jež ovšem popřeli všichni šéfové českých zpravodajských služeb a také český velvyslanec v Rusku Pivoňka.

A tak Poche s Pokorným museli opět zaktivizovat staré kádry. Na Seznamu se objevil rozhovor se Šmerdou, epizodním bývalým místopředsedou ČSSD, jinak osobním přítelem B. Sobotky. A v Právu se objevila vyjádření známých antihamáčkovských recidivistů: Dienstbiera, Štěcha a Pavlíka. Možná, že by bylo upřímnější, kdyby se objevila rovnou vyjádření Pocheho a Pokorného. Skutečnou perlou vyjádření v Právu je ovšem blábol předsedy pražské ČSSD, Pavlíka. Ten již není daleko od tvrzení, že se J. Hamáček choval vlastizrádně.

Myslím, že mít takového člověka, který je kdykoliv schopen vrazit "své" straně dýku do zad v předvolebním období, jako je předseda ČSSD v Praze Pavlík, je opravdu přehnaný luxus. Vedení strany by mělo konat. Politicky vzato, odchod Pavlíka z jeho současné funkce žádnou ztrátou nebude. Je to člověk, který pražskou organizaci ČSSD, kdysi kvetoucí organizaci této strany, přivedl v komunálních volbách v roce 2018 ke kolosální a katastrofální porážce. ČSSD v Praze dnes není zastoupena ani v jednom z 58 pražských zastupitelstev (1 celopražské a 57 městských částí).

Opravdu vzácným spolubojovníkem Pavlíka je právě již výše zmíněný Šmerda. Po přečtení jeho rozhovoru, který čerstvě poskytl pro Seznam Zprávy, by nebylo tak složité stanovit rychlou lékařskou diagnózu.

Vyjmu jen některé jeho myšlenky z interview: …"bondovka z televize“, …"vedení strany uzavřelo (po sjezdu) politický pakt s Hradem…“, …"atmosféra v soc. dem. je provázena nervozitou, vyplývající z turbulentního dění kolem předsedy…“, …"kdyby se prokázalo, že šéf ČSSD lhal…“, …"strana se vydala levicově konzervativní cestou (pozn. autora článku: to je politologicky úplný nesmysl, levicový nemůže být zároveň konzervativní)…“, …"zdráhá se (prý) uvěřit té nejtvrdší verzi…“, …"hrozí (prý) otočka v zahraniční politice směrem na Východ…“.

Tento svůj poslední blábol trochu zmírňuje tím, když říká: „…nejsem odborník na zahraniční politiku“. To tedy opravdu není.

Nejsrandovnější částí jeho famózního rozhovoru je ovšem ta část, kde rádoby vtipně mluví o tom, že "kamufláž" ve vztahu k Rusku prý J. Hamáček plánoval s ruským velvyslancem (?), svou sekretářkou a hlídačem parkoviště ministerstva vnitra. Ha ha ha, to jsem se nasmál.

A prý by se k této verzi měly vyjádřit tajné služby. Já jen doufám, že se tajné služby zabývají poněkud důležitějšími záležitostmi, nežli je tento pšouk z úst bývalého místopředsedy ČSSD.

Všiml jsem si Šmerdy už na sjezdu ČSSD, kde byl zvolen místopředsedou této strany, tuším před dvěma lety. Je to skutečný krasořečník. Jeho řeči se dají ihned tisknout. Povrchní pozorovatel by si v jeho případě ani nevšiml určitého deficitu vzdělanosti. Ale pokud bych si vytištěnou řeč znovu přečetl, zjistil bych, že je to úplně o ničem.

V rozhovoru pro SeznamZprávy zaznělo také Šmerdovo politické krédo: …(ČSSD by se měla vydat cestou) "spolupráce na levici a cesty moderním směrem a vstříc výzvám, které 21. století přináší“. Zlatá slova. Šmerda ale nikdy tohle své krásně znějící „politické krédo“ nevysvětlil. A nezůstalo po něm nic - jediný kloudnější čin, který by ve vedení strany s více než stočtyřicetiletou historií vykonal.

J. Hamáček už by si tohoto vytí šakalů organizovaného SeznamemZprávy a Právem ve spolupráci s Pochem a Pokorným, neměl všímat. Měl by se koncentrovat na dokončení programu strany k podzimním volbám a zejména na dokončení práce na kandidátkách. Na kandidátních listinách nemohou být zajisté lidé, u kterých hrozí, že např. tři dny před termínem konání voleb z kandidátní listiny pod malichernou záminkou a s velkým humbukem v médiích odstoupí. Tím je řečeno vše.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

