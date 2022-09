Jiří Paroubek: Úplně znemožněný ministr vnitra Rakušan

reklama

Že šéf jedné ze tří českých rozvědek musí být „čistý jako slovo boží“. A že by jej tedy ministr vnitra Rakušan měl okamžitě odvolat a že dříve či později to udělat musí. Bylo to na samém začátku této kauzy, která se vydělila z kauzy Dozimetr a začala žít vlastním životem.

Žijeme v zemi, kde policie ráda často postupně vypouští do veřejného prostoru všechny odposlechy, které má k dispozici. A tak jsem nepochyboval, že pokud se Rakušanem jmenovaný šéf civilní rozvědky Mlejnek po léta vídal či stýkal s hlavou zločinecké skupiny, která se usídlila na pražském magistrátu v osobě náměstka primátora za STAN Hlubučka, že se časem z odposlechů dozvíme další nehezké věci. A ty dokáží mnohem užší a hlubší vazby mezi Mlejnkem a Redlem.

Prostě taková je logika těchto lumpáren. A policie, zřejmě v zájmu spravedlnosti, ale také pro pobavení širokého publika, pouští tyto (často pikantní) informace s velkým gustem dál.

Situace se politicky stala pro vládu a zejména ministra Rakušana neúnosnou. Byla dokonce jedním z hlavních důvodů, proč dnes bude vláda čelit hlasování o důvěře, o něž požádala opozice.

Ministr Rakušan infantilně trval dlouhé týdny na udržení muže, kterého nešlo ve veřejné funkci obhájit a udržet. Ztrapnil sebe, svou stranu (pokud to u STAN je ještě možné), kterou vede i celou vládu. A domnívám se, že STAN zasadil poslední ránu z milosti před volbami do zastupitelstev obcí a do Senátu, které se konají za necelé čtyři týdny.

Kdyby Rakušan zasáhl tehdy, když jsem mu to přátelsky ve svém článku radil, i s odvoláním na dávné přátelské styky mezi mnou a jeho otcem, někdejším místopředsedou Senátu za ČSSD, tak by si svou pozici v čele ministerstva spíše upevnil. Teď je tomu naopak.

Dnes jsme se z médií dozvěděli, že hlavní politická figura kauzy Dozimetr, Petr Hlubuček, dříve náměstek primátora za STAN, byla propuštěna z vazby na vysokou kauci. Hlubuček stačil veškerý svůj majetek "včas" převést na svého přítele, s nímž žije. Pro zajímavost, nemovitosti od Hlubučka získal jeho přítel Karvánek až 15. června a část těchto nemovitostí téměř za 15 milionů korun prodal.

A tak má policie podle denního tisku zajištěn pouze Redlův konspirační byt v centru Prahy, kde se scházeli obvinění členové zločinecké skupiny a kde tu a tam také organizovali pro své povyražení sexuální orgie. Chlapci se zkrátka bavili, jak se dá.

Nemohu se zbavit dojmu, že česká justice měří rozdílným metrem, při činech, které jsou kvalifikovány podle obdobných paragrafů. David Rath byl držen ve vazbě zhruba jeden a půl roku v koluzní vazbě, prý aby nemohl ovlivnit vyšetřování. Hlubuček a někteří další výtečníci byli propuštěni z vazby již po dvou půl měsících. Policie zřejmě má dostatek důkazů v této rozvětvené kauze a není tudíž prý nebezpečí, že by došlo k ovlivňování svědků, natož pak k jejich spolčení. Je to opravdu velmi podivné... Zkrátka ministr Rakušan by měl odejít z ministerstva vnitra.

Zatím kauza, vzhledem k tomu, že řada obviněných přijala statut spolupracujícího obviněného, spěje k tomu, že jediný, kdo skončí v osidlech spravedlnosti, bude nesvéprávný Redl. A byla by obrovská legrace, kdyby všichni spolupracující obvinění vyvázli s podmíněnými tresty a Redl, jako nepříčetný (i když to, co zorganizoval, svědčí spíše o tom, že má všech pět pohromadě) a tudíž neodsouditelný. To by byl závěr…

Nicméně soud se potáhne rok možná dva anebo tři a má nepochybně potenciál politicky zničit STAN. Tedy stranu, jež vystupovala před volbami do sněmovny se sžíravou kritikou A. Babiše, jako jediná spravedlivá. Kauza může významně poškodit všechny další vládní strany. Ostatně tak, jak odposlechy nyní ukázaly na Mlejnka, že se na čachrování se zakázkami podle všeho podílel, mohou ukázat ještě na politiky z jiných vládních stran. Ti si naštěstí dávali záležet na tom, aby do holportu při svých lumpárnách nepřizvali reprezentanty politické opozice – tedy hnutí ANO a SPD. Zaplať pánbůh pro opozici.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

