Jiří Paroubek: Volby do Senátu vyhrál STAN

Horní sněmovna českého Parlamentu se těší stále stejnému, tedy nízkému zájmu voličů při volbách. Přichází spíše aktivní část občanů, kteří mají pocit, že je potřeba něco zásadně změnit. Tentokrát přišli především pravicoví voliči. Také proto, že jak premiér Babiš, tak prezident Zeman, dávají úplně zbytečně najevo své opovržení Senátem. Senát tu je a bude, protože samotní senátoři si ho nehodlají zrušit. Proč by to dělali?

Možná, že právě tento přístup premiéra a prezidenta přispěl k tomu, že např. senátor Štěch neobhájil svůj mandát. Samozřejmě v jeho případě mohlo zapůsobit i to, že tu a tam dával najevo svou rezervovanost k politice vlády, respektive A. Babiše a prezidenta. Přitom jeho potenciální voliči jsou z velké části potenciálními voliči premiéra a podporovateli M. Zemana. Prostě tato politika jakési třetí síly mezi pravicí a tandemem Zeman-Babiš nemá šanci na úspěch. Upřímně ale, dvacet čtyři let v horní komoře, které tam Štěch strávil, jsou celou érou, která teď skončila. Štěch byl čtyřikrát zvolen do Senátu a to je vynikající úspěch, si tak dlouho udržet podporu voličů. Vlastně to chtělo jen jediné, aby to vyšlo i v těchto volbách. V týdnu před druhým kolem voleb, mobilizovat své voliče z prvního kola k opakované účasti. Ne všichni voliči Štěchovi ale přišli. Na tom se podepsaly faktory, které výše popisuji.

Svůj mandát ztratil i další soc. dem senátor Sušil, který měl ve dvojích volbách do Senátu vynikající volební výsledky. Upřímně, na tyto dva dosavadní senátory jsem sázel, že by se do Senátu mohli znovu dostat.

Sociální demokracii nezbývá než začít budovat své pozice v Senátu od začátku. Postavit v příštích volbách do Senátu na kandidátky především úspěšné komunální politiky, pokud straně ještě nějací zbyli.

Volby do Senátu vyhrál STAN, který se stává nejsilnější politickou stranou, respektive klubem senátorů v horní komoře. Má dvacet devět členů, ale z toho jsou čtyři členové TOP 09, takže se může stát, že v krátké době zjistíme, že STAN těch dvacet devět hlasů v Senátu nemá. A že dojde k přesunům některých senátorů do klubu ODS.

Klub ODS je druhým nejsilnějším klubem s dvaadvaceti senátory. ODS je stranou, která umí „přestupy“ z jiných politických klubů zařídit....

Třetím nejsilnějším klubem jsou lidovci s dvanácti senátory. Za nimi následuje klub Senátor 21 a klub hnutí ANO, každý se sedmi senátory.

A nezařazených senátorů je pět, z toho tři jsou sociální demokraté, kteří tak nemohou, podle jednacího řádů Senátu, vytvořit vlastní senátorský klub (potřebovali by k tomu ještě alespoň dva senátory).

Prostě se jedná o velké vítězství pravice a je jen otázka, kdo bude předsedou Senátu. Pokud se podaří STANu uhájit pozici nejsilnějšího politického klubu v Senátu, bude to nejspíš představitel STANu.

Tak, jak jsem před lety poznal senátora Linharta ze Severních Čech, který tentokrát zvítězil již v prvním kole, byl by vhodnou osobností do čela horní komory právě on. Byl vynikajícím starostou Krásné Lípy, s mimořádně úspěšnými výsledky této kdysi velmi zanedbané obce a nyní v hezkém a fungujícím městě. Linhart není ideologem tak, jako je Vystrčil, ale v rámci klubu senátorů STAN není jediný, kdo má tuto ambici.

