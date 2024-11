Jiří Paroubek: Zpoplatnění zdravotnických služeb opět na scéně…

Teď už možná ví, že to není tak jednoduché a že jenom schvalovací procesy na tento projekt by mu trvaly nejméně rok, spíše dva. A pak by nějakou dobu ještě trvala výstavba penicilínky. O nedostatku penicilínu se v českém zdravotnictví časem přestalo hovořit, protože se zřejmě dováží zejména z Asie.

Zato Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) očekává v nejbližších týdnech výpadky některých důležitých léků, a to bez náhrady. Jedná se konkrétně o Zinat (od 27.12. budou na několik týdnů dodávky přerušeny) a stejně tak bude chybět léčivo tohoto jména v tabletách. Nebude k dispozici v lékárnách od 25.11. do konce února 2025. Také antibiotikum Amoksiklav budeme v lékárnách postrádat, a to někdy od ledna příštího roku, a jiné vydání tohoto antibiotika již od listopadu a prosince po několik týdnů. Lék Ozempic nebude v distribuci v průběhu listopadu. Léčivo Terfimed nebude v lékárnách od Štědrého dne až do dubna příštího roku, ale prý bude nahraditelné dvěma jinými léky.

Mám osobní zkušenost, že namísto těch několika léků, které užívám, s výjimkou léků na vysoký tlak, jsou prakticky vždy v lékárnách dodávány jen alternativy předepsaného léku. A čert ví, jak účinné tyto náhradní léky jsou, ve srovnání s těmi předepsanými. Je to prostě jedním slovem bordel, jenž v lécích zažíváme a který tu nikdy nebyl. A ministr zdravotnictví, jinak významný rentgenolog, je naprosto happy a vysmátý.

Nyní ovšem přešel do otevřeného útoku na peněženky českých občanů. Bakalovy Hospodářské noviny (HN) v jednom ze svých článků dnes jásavě oznamují, že „Ministr Válek otevřel dveře pro nadstandardy a připojištění“. Tedy šestnáct let poté, co pravice prohrála svoji bitvu o poplatky pacientů v nemocnicích a u lékařů a byla potrestána drtivou politickou prohrou ve volbách, jde do toho zase z trochu jiného konce.

Základní myšlenkou je, že je potřeba do zdravotnického systému napumpovat peníze, a to tím způsobem, že budou pumpnuti občané. HN rozebírají velmi široce, co by se mělo ve zdravotnictví a kde ušetřit. Souhlasím s tím, že je ve zdravotnictví řada neefektivit, které by bylo potřeba eliminovat. Ale tomu jistě nikdo po tři roky současné vládní administrativy ministerstvu zdravotnictví, vedenému prof. Válkem, nebránil.

Ale vinou nedostatku peněz ve zdravotnictví přeci není, jak se mylně domnívají HN a prof. Válek, stárnutí populace, ale to, že do zdravotnictví vláda nedává dost peněz.

Vláda si samozřejmě může vybrat své rozpočtové priority. Současná vláda má jako priority zbrojení, a pak dlouho nic, a pak z nutnosti také navyšování peněz ve státním rozpočtu na obsluhu státního dluhu. Myslím, že to bylo ve druhém státním rozpočtu, sestaveném současnou vládou, kdy vláda obrala zdravotní pojišťovny v souhrnu o 14 miliard korun. A dnes pochopitelně i šéf největší zdravotní pojišťovny VZP Kabátek říká, že jeho pojišťovna se dostane za tři roky do problémů s financováním zdravotnické péče. Válek a celá vládní koalice by pak ronili krokodýlí slzy, že oni nic, oni muzikanti. Za všechno může přeci stárnutí obyvatelstva a zdražování zdravotní péče.

Chtělo by to zkrátka méně zbrojit, dávat méně peněz do této oblasti, a naopak dávat peníze do zdravotnictví a dalších veřejných služeb. Spoléhat na to, že to české obyvatelstvo, oloupené během posledních dvou let (2022 a 2023) vysokou inflací o zhruba 30 procent svých úspor a zasažené poklesem reálné mzdy a reálných důchodů, může bez problému zaplatit ještě nadstandardy a připojištění, je cynické. Jak to budou dělat tři a půl miliony důchodců? A jak to budou dělat rodiče s malými dětmi? To jsou totiž dvě skupiny občanů, kteří jsou největšími příjemci zdravotní péče.

Ministr Válek blábolí o tom, že by se měla zrušit okamžitě málo zaplněná oddělení akutní péče v nemocnicích. A tak by se prý dalo ušetřit 50 až 60 miliard korun ročně. Tyto nesmysly po něm opakují mainstreamová média. Znamenalo by to ve svých důsledcích odstavit z provozu celou řadu menších nemocnic, především v okrajových územích republiky. A z toho by vyplynulo prodloužení docházkových, nebo spíše dojezdových vzdáleností pacientů do větších, krajských, ale také fakultních nemocnic. Ty by se staly ještě přetíženějšími, nežli jsou nyní. A kvalita jejich služeb by se nutně ještě snížila. Prostě podobné neodpovědné řeči ministra Válka by měly vést k jeho okamžitému odchodu z ministerské funkce.

Je zvláštní, že zjevné přehmaty, které tento potroublý ministr dělá, nevybudí nikoho z opozičních řad, aby jej vyzval k odchodu z funkce. O mainstreamových médiích ani nemluvím. Jsou to „hlídači demokracie“, kteří naplňují jen přání finanční oligarchie, která je vlastní.