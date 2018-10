Jiří Vyvadil: Angela odchází, Emanuela to brzy čeká…

Svým způsobem, každý cítil, že sem přijeli už jen živoucí politické mrtvoly. Angela Merkelová, Emanuel Macron. Naši novináři sice pěli chválu, ale jak už to tak bývá, přání nahrazovalo realitu… Každý věděl, že kdy po propadu v bavorských volbách nastane pro CDU propadák v Hessensku, je konec.

Říká se: O mrtvých jen dobré… I já to zpravidla zastávám. A ohledně Angely Merkelové nebudu dělat výjimku. Někdo si řekne, že je to předčasné. Ale ono je to přesně časově nastavené.

Odhlédnu od faktu, že jsem vždy měl v Německu jiné koně, kterých jsem si vážil. Snad nejinteligentnějšího kancléře v jejich dějinách Helmuta Schmidta, jehož názory dál po jeho odchodu z funkce kancléře ovlivňovali Německo jsem poslouchal před 35 lety na ARD a Gerharda Schrödera, který dovedl vyhrál německé volby na odporu k válce v Iráku, vedené Bushem a Blairem jsem pro jeho odvahu a samostatné myšlení obdivoval. Frajer.

Angela Merkelová naopak působila, zdánlivě svébytně, ale ve skutečnosti podřízeně, jako převodová páka USA.

Když padlo rozhodnutí, že musí být svržen Janukovič, aby se Rusku ukázalo, jak málo znamená, podpořila americký euromajdan, kde jak známo stál podle Nullitové 5 mld. dolarů a netrápilo jí, že od počátku byly vzýváni duchové nacismu či Bandery a že logicky se proruská část Ukrajiny nevzdá a hlavně holka nepochopila, ač by to jako poměrně inteligentní Němka měla pochopit, že Rusko porazit nelze.

Že vypukla občanská válka na Ukrajině mnozí z nás avizovali a že Ukrajina skončí jako zborcený stát rovněž. Stalo se

K něčemu je to ale dobré. Nástupci Merkelové by měli pochopit, že potřebujeme v Evropě mír a mír v Evropě bez Ruska možný není.

Podobně dopadla Merkelové při vyvolání vítací migrační hysterie. Ale i ta byla ideologická: Nikoliv všech uprchlíků ze všech zemí. Ideologicky a výhradně zvala uprchlíky ze Sýrie, které ničí bestiální prezident Asad, o kterém velmoci Západu a její přítel Obama prohlásil : Asad must go. Tak jako předtím podle záměrů USA, Británie či Francie byl zlikvidován sekulární Irák, bylo třeba zaútočit i na sekulární Sýrii. Západ měl ukázat svou sílu při ovládání světa a jeho zdrojů. A Merkelová svou Willkomenpolitik sehrála rozhodující úlohu při přílivu miliónu migrantů v roce 2015.

Ale zadrhlo se to. A chybná politika Merkelové nese ovoce…

Vše někdy končí a všichni jsme na to čekali.

Tím, že oznámila, že už nebude kandidovat na předsedkyni CDU, vlastně i oznámila, že ani na evropské úrovni už toho fakt moc nezvládne. A i kdyby chtěla, realita ji přemůže.

Evropa potřebuje nové pohledy, nové impulsy, musí se zbavit koloniálních představ o tom, jak se bude na Blízkém východě diktovat zemím, co mají dělat. Musí přestat šikanovat státy, jen proto, že vidí některé věci jinak.

Nemusíte se to někomu líbit. Ale i v rámci EU mají právo žít podle svých představ jak Maďaři, tak my, tak Italové.

Tím bychom měli Merkelovou za sebou. Jistě, chce dotáhnout své kancléřství, ale pomalu by bylo lepší kdyby ve vhodný čas odešla. A dokonce už vrabci na střeše zpívají, kam se chce vrtnout. No uvidíme.

….Emanuel Macron, je meteor, který zářil a už dnes nudí. I v jeho vlastní zemi má méně podpory, než jeho slabý předchůdce Hollande. Nechat se fotografovat s nahými sexy drogovými mafiány - mladíčky je fakt síla. Tak Jakubovu Jandovi se možná sbíhali sliny…

A dost.

Potřebujeme novou Evropu. Normální, zbavenou konfliktů a válek.

Zbavenou šikany a sankcí.

Ta stará už by měla jít k čertu.

