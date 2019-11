Jiří Vyvadil: Ať Pavel Novotný kandiduje na předsedu ODS. Úspěch je zaručen

Ale žiji v Praze a 70 procent Pražáků volí strany typu TOP 09, Pirátů či ODS, a tak docela i chápu, že jistě na jeho vystoupení v ruské televizi určitě nadšeně reagovali: Ten jim to nandal.

Ale budiž. Předseda Fiala je z něho také nadšen a já to chápu. Sám není schopen zaujmout naprosto ničím. Už i ta jeho zřejmá nadutost, se kterou už hlásal tolik velkolepých cílů, jako že Babiš se vůbec nedostane do Sněmovny (před minulými volbami) či že se nestane premiérem (po volbách), či že naopak se stane premiérem on (tak trochu pořád), je nudná…

Těch tuším 6 minut starosty Řeporyjí bylo výživných. Předváděl to své nejlepší. Jeho grimasy a jeho plácoty v podstatě po problému přesvědčily publikum, že většího idiota jejich televize ještě neuváděla. Bál jsem se. Hrozně jsem se bál, že si budou myslet, že Češi jsou všichni jako Novotný. Bohudík si to nemyslí. Jen bohužel nejsou s to pochopit, že trvale těch 25 procent havlistů a chvilkařů smýšlí naprosto stejně jako Novotný. Možná by se jim mělo napovědět, že je to takový náš Navalnyj, ovšem na rozdíl od Navalného asi tak 20x tupější. Pak by pochopili.

Člověk nemůže chtít všechno. 90 procent Poláků a obyvatel zemí Pobaltí by nad slovy Novotného jásalo, naopak 75 procent východních Němců a zřejmě i 60 procent Bavorů či 55 procent Francouzů by bylo proti…

Soudruzi z ODS, pěstujte si tohoto člověka. Je šílený, a tudíž nenahraditelný. Pro lidi jiného zaměření zcela odpudivý. Ale pro vás poslední záchranou. Tam, kde Fiala udělá tak maximálně 13 procent, tento exot udělá 20 dvacet. Možná že byste s ním přeskočili i Piráty a co já vím: přiblížili byste se i k ANO. A to by Andreje Babiše trochu aktivovalo.

Ale opakuji. Jsem rád, že v ruském povědomí převažuje o nás úvaha, že většina z nás je moudrých. Ono to vysvětlení je zřejmé a nepodceňujme ho. Především nás tradičně pokládali za kulturní národ. A potom: Jsme národem Karla Gotta, při jehož úmrtí oficiálně truchlili podobně jako my a v televizi v hlavním pořadu tekly všem slzy. A to nám dává skvělou vizitku.

