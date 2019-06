Jiří Vyvadil: Bílý dům je retardovaný, prohlásil Ruhání. Souhlas

To, co podniká Trump a jeho kumpáni ve vztahu k Íránu, je fakt na svěrací kazajku.

Snad nejvtipněji s podrobným odkazem na zahraniční zdroje to uvedla v Dnešní ranní kávičce Tereza Spencerová, napsavši:

Případná nová jaderná dohoda s Íránem může mít různé podoby, ale v každém případě musí zabránit tomu, aby Írán získal jaderné zbraně, zdůrazňuje Trump… který před rokem vypověděl Obamovu dohodu s Íránem, která bránila tomu, aby se Írán dostal k jaderným zbraním… fascinující… Trump přitom dohodu vypovídal s odkazem na hrozbu íránských raketových kapacit, nyní (po sestřelení bezpilotníku za čtvrt miliardy dolarů) už rakety nezmiňuje a vrací se do bodu nula, tedy k neexistujícímu íránskému vojenskému jadernému programu… opravdu fascinující… současně připouští, že je v obklíčení pár jestřábů, přičemž „Bolton je totální jestřáb, kdyby bylo na něm, rozdá si to s celým světem najednou…“ je to náznak blížícího se Boltonova konce v Bílém domě?... nebo je to spíš povzdechnutí, že ho okolí tlačí do války a prezident není v pozici, aby je „vyrazil“?... Teherán mezitím tvrdí, že stejný typu bezpilotníku, jaký sestřelili před pár dny, pronikl do jejich vzdušného prostru už v květnu…

Ovšem vyhlášení sankcí proti nejvyššímu íránskému vůdci Alímu Chameneímu je už na psychiatrickou diagnózu. Určitě nejsem milovníkem íránských ajatoláhů, stejně jako jistě většina z vás. Ale Trumpovi mohl někdo říci, že cca až 60 procent mladých Íránců je namířeno proti šíitskému kléru a rádi by patřili spíše k našemu civilizačnímu, zčásti ateistickému okruhu, což je nyní už téměř vyloučeno.

Sankce vždy národ stmelují, a to dokonce i tehdy, kdy je národ vůči jeho adresátům kritický. Kubánské vedení je pevné už po desítky let a Putin (samozřejmě nejen kvůli tomu) miláčkem národa.

Íránský prezident Hasan Rúhání je a (bohužel už dlouho nebude) snad nejvíce nakloněný ke spolupráci s naším civilizačním okruhem. Trump dělá vše proto, aby se vrátila k moci co nejtvrdší šíitská klika. Zkrátka idiot.

Vůbec nechci tvrdit, že ve výjimečném případě, jako byla migrace z Mexika, se Trumpovi vydírání nezdaří. Ale to je fakt výjimka.

Vzpomeňme si, jak on, a hlavně jeho poradci vyhrožovali Putinovi kvůli Venezuele, že musí z Venezuely táhnout a vůbec nesmí být na západní polokouli. Dnes už je to směšné. V pondělí opětovně přistálo nákladní velkoprostorové letadlo s výsostnými znaky Ruska na letišti ve Venezuele. A nikdo ani ťuk. No samozřejmě, když ta jejich nastrčená figurka Guiadó není schopen nic zorganizovat a šéfové tajných služeb Ruska a USA se sešli v Izraeli. Čína také nekapituluje proti Trumpově obchodní válce a stále má svých 6,7 procenta HDP a v paritě kupní síly už je světovou ekonomickou jedničkou. OPAKUJI, SVĚTOVOU EKONOMICKOU JEDNIČKOU! Turecko přes výhružky samozřejmě kupuje S 400, i za cenu, že už vážně jim USA vyhrožují, že budou muset vypadnout z NATO. A Indie navýšila cla proti USA a rovněž nakoupí tyto prostředky.

Už dnes trojka Rusko – Čína - Indie je geopoliticky (zejména Rusko) a ekonomicky (Čína – Indie) mnohem silnější než USA, ale i geopoliticky stále bezvýznamnější EU. Mimochodem, plánuje se jejich třístranné setkání v rámci schůzky G 20 na konci týdne. A mimochodem, ten Írán, Turecko atd., se na toto ohnisko geopolitické a ekonomické moci nabaluje.

Budou se blížit volby a já netvrdím, že nebudu znovu držet palce Donaldu Trumpovi. Asi ano. Ale ten důvod bude už jednoznačný.

Nechci, aby USA řídily svět, a Donald Trump je mi toho skvělou zárukou.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

