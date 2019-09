Jiří Vyvadil: Impeachment proti Trumpovi? To může být konec Demokratů…

I tam je hlavní náplní politického střetu souboj mezi agresivními často elitářskými liberály, schopnými doslova všeho, ale za něhož ovšem ekonomika šlape, jak může a nezaměstnanost je nejnižší za 50 let. Liberálové vyznávají „hodnoty“ a v zájmu hodnot jsou ochotni ostře likvidovat své soupeře.

A tak jako naši Piráti a celý demoblok chtějí odstranit prezidenta a premiéra, v USA chtějí nyní odstranit prezidenta formou tzv. impeachmentu.

Zoufalí lidé dělají zoufalé činy…A zoufalí politici ještě zoufalejší.

Zatímco u nás ovšem ústavní žaloba proti prezidentovi je spíše z říše směšnosti. V USA vyvolávají Demokraté impeachment zřejmě proto, aby posílili pozice svého demokratického kandidáta Bidena coby protikandidáta prezidenta Trumpa, ale zároveň zabránili, aby se cokoliv vyneslo z ukrajinských archívu, které jsou bohaté…

No to může být veselé. Z veřejných zdrojů vyplývá a odkazuji pro stručnost na komentáře Terezy Spencerové, kterou pokládám za nejdokonalejší zahraniční zpravodajku, před americkými prezidentskými volbami v roce 2016 Porošenkův Kyjev před americkými prezidentskými volbami v roce 2016 vsadil na vítězství Hillary Clintonové a dodával jí proto k ruce i (vesměs falešný) „kompromat“ o Trumpových „ruských vazbách“, ale také o korupčních schématech někdejšího Obamova viceprezidenta a nyní hlavního Trumpova protikandidáta Joe Bidena. Problém je to očividně vážný, neboť zástupci Clintonovic Demokratické strany mezitím vysílají do Kyjeva své emisary, kteří přemlouvají ukrajinský establishment, aby s Trumpem naopak nespolupracoval…

A klíčovou roli v této kauze sehrávají dva ukrajinští generální prokurátoři: Viktor Šokin a jeho nástupce Jurij Lucenko, kterého nyní pro ztrátu důvěry odvolal prezident Zelensky. Ze zpráv v ukrajinských médiích lze poskládat určitý obrázek. Vše začalo na konci roku 2015, kdy do Kyjeva přiletěl tehdejší viceprezident USA Joe Biden. Nátlakový charakter jeho návštěvy byl svým způsobem příznačný, a nejspíš o něm nelze pochybovat, protože sám Biden posléze v médiích přiznával, že se Ukrajině nepokrytě vměšoval do jejích záležitostí. Například tím, že hrozil, že Kyjev nedostane další půjčku ve výši miliardy dolarů, pokud se nezbaví toho „son of a bitch“, generálního prokurátora Šokina. „Petře, svou miliardu nedostaneš,“ popisoval setkání s ukrajinským prezidentem Biden v rozhovoru pro The Atlantic. „Ale klidně si toho prokurátora nech, jen ale počítej s tím, že ti nebudeme platit.“

Viktor Šokin posléze v médiích tvrdil, že u „Strýčka Joa“ upadl v nemilost, protože nechal vyšetřovat celý balík trestných kauz souvisejících s někdejším ministrem životního prostředí Mykolou Zločevským a jeho plynárenskou těžební firmou Burisma. V té době už v její správní radě zasedal Bidenův syn Hunter i nevlastní syn bývalého amerického ministra zahraničí Johna Kerryho Devon Archer. Ani jeden z nich v Kyjevě mnoho času nestrávil, ale Burisma jim přesto vyplatila 3,5 milionu dolarů, což nyní u Trumpa považují za odměnu za to, že Joe Biden, druhý muž Spojených států, „kyjevské“ podrží a nebude jim koukat pod prsty. Mimochodem, přes Bidena nakonec do Kyjeva doputovaly 1,8 miliardy dolarů…A tak Viktor Šokin skončil a ve funkci jej před třemi lety nahradil Jurij Lucenko. A krátce na to bylo veškeré vyšetřování Zločevského i milionů dolarů kolem Burismy zastaveno.

Asi tak…

A nyní k současnosti. Podle tajného zdroje, odposlouchávajícího telefonát Trumpa a Zelenského měl Trump na Zelenského naléhat, aby pokračoval ve stíhání korupce a jak John Biden uvedl osmkrát mu měl říci, aby v tom pokračoval.

Fascinuje mě ta drzost. Biden zcela zjevně se dopustil korupce i vměšování do záležitostí Ukrajiny, mimochodem, aby zachránil svého syna a nevlastního syna. Ale dnes chce zahájit proti Trumpovi řízení o impeachmentu.

Fakt se na ten průběh těším. Důvěra v USA je u nás oprávněně velmi nízká. Morální rozklad je hluboký.

Připomíná to naši praxi, kdy přes rok a půl se vedou útoky na premiéra kvůli dotacím, které - absurdně dávno byly vráceny. Tak jako naši Piráti a celá pravicová opozice nemá jiný program než antiZeman a antiBabiš, nemají demokraté jiný program než antiTrump.

Ovšem hra na impeachment je může doslova rozdrtit, protože Biden je tak špinavý, stejně jako i ostatní věci, které byly použity proti Trumpovi Hillary Clintonovou.

Mimochodem. Pokud si vzpomínám. Svého času hodně svědků náhle, když se motali kolem Clintonových zemřelo… Uvidíme, kolik jich nyní přežije…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV