Jiří Vyvadil: Jaromír Jágr by byl skvělým prezidentem…

Tak nám zase vylezli naši staří známí samozvanci a ztroskotanci a začali opět nestoudně útočit na Jaromíra Jágra. Jakým že to právem se odvážil neodmítnout vyznamenání od prezidenta Zemana, když své vyznání dával najevo číslem 68 na zádech a teď podporuje komunisty a estébáky. Měl se přece proti tomu parchantovi postavit a hodit mu vyznamenání k nohoum. Ano doslova jsem si ty Rejžky a nějakého toho exnovináře, případně šílence (on se skutečně chová jako šílenec) Fendrycha a samozřejmě extremisty z portálu Fórum 24 dalšího šílence Šafra užíval. A bylo jasné, že napíši tuto glosu.

Ne, že bych na to přišel až teď. Mezi námi našel jsem už dva své články stejného typu, takže rozhodně nejde o náhlý závan mysli.

Česko před měsícem opustil Karel Gott, který svým působením byl národním pokladem, ke kterému se hlásila většina národa. Tím druhým je Jaromír Jágr. Je obdobně lidský, obdobně pozitivní, neskutečně tolerantní, chápavý, milující tuto zem i lidi. Sportovec a vlastenec, který nás proslavil ve světě. To není obyčejný hokejista. Těch i těch lepších jsou stovky počínaje Haškem, konče Plekancem. Jágr, tak jako byl Gott mezi zpěváky, je jediný.

Vím, že už teď pravicová a senátorská opozice přemýšlí o svých kandidátech. No co to může být. Zase jen ta nadávající a urážející jednostranná spodina typu Hilšera, Fischera, Horáčka či Drahoše…

Ale budiž, třeba to vidím jinak. Tak ať kandiduje novodobý chvilkař brankář Hašek. Další nenávistník. Ať se ukáže, kdo má v této zemi jakou váhu.

Jaromír Jágr, právě proto jaký je, je doslova předurčen započíst novou dráhu nepolitických prezidentů.

Trio Havel –Klaus – Zeman, ať můžeme k nim mít rozličné pocity, kladné i záporné jsou nepochybně v jistém smyslu tři rozdílné, ale společné nejvýznamnější politické tváře naší třicetileté novodobé historie. Měli bychom si to uvědomit. Je na čase zkusit experiment a postavit do čela tohoto státu nejvýznamnější osobu nepolitického původu.

Je známo, že prezident Zeman jako o svém nástupci uvažuje o Andreji Babišovi. Kdyby na to přišlo, klidně bych mu svůj hlas dal. Přesto jsou minimálně dvě věci k zvážení.

Dá se především očekávat, že Andrej Babiš znovu zvítězí v parlamentních volbách, byť očekávám, že Ústavní soud Pavla Rychetského provede ústavní puč a zruší k návrhu oněch stran, které prakticky nemají podporu ve veřejnosti, tzv. napočítávací procentní klauzuli pro vytvoření koalice. Už si dovedu představit, jak bla, bla ,bla bude Ústavní soud ohánět demokracií a zcela pomine, že toto pravidlo zde existuje už přes dvacet let a nepochybně přispívalo k možnosti vytvořit silnou vládu, což Babišova určitě je.

Tím by samozřejmě nevypadla žádná z těch pravicových straniček, které donekonečna nám nyní otravují vzduch i život.

Přesto by mělo ANO zvítězit a naopak ta účelovost jednání Rychetského, který jistě, jako správný liberál chce Babiše zlikvidovat, jej může posílit.

Vytvoří-li Andrej Babiš novou vládu, bylo by morálně poněkud složité, aby ji po roce opouštěl a premiérství přenechával někomu jinému.

Navíc Babiš má pravdu, že mu mnohem více sluší rychlé a často operativní manažerské řízení. Jako prezident by se asi určitě nudil.

Ale ještě jedna věc. V době, kdy by Andrej Babiš chtěl kandidovat na prezidenta, se může vzedmout taková míra odporu, protože už dlouho bude v čele země jako premiér, že by fakt mohlo být rozumnější pro ANO, ponechat si Babiše coby premiéra a podporovat Jágra coby nezávislého prezidenta. Ten by minimálně v druhém kole byl jistě podpořen i dalšími stranami a často i voliči z opozice. Prostě Jágr je Jágr…

Tak o tom přemýšlejte…Máme na to ještě tři roky času.

Vůbec nechci chytat laciné body. Samozřejmě že současná primitivní štvanice havlistů – liberálů na Jaromíra Jágra, kvůli jeho dle mě skvělé, dle nich zrádcovské účasti, v rámci delegace prezidenta republiky v Číně s cílem podpory českého hokeje před budoucí olympiádou jen znovu potvrdila, že by byl skvělým kandidátem.

Mimochodem s myšlenkou na jeho kandidaturu jsem přišel několikrát a jen připojuji pro příklad již čtyři roky starý článek z 20. 5. 2015, ve kterém už nadpis je snad jasný.

ZDE

Každý chápe, že opět půjde při příští volbě o klasický střet mezi fundamentalistickými liberály často vystupujícími argumentačně jako novodobí fašisté, plni nenávisti, zloby a touhy vyvolat světový konflikt mezi Západem a Východem. V tomto nepochybně vedou dva šílenci senátoři Fischer a Hilšer, ale našli by se i další.

Chápu, že alternativou k nim by mohl být například Václav Klaus ml., ale Jaromír Jágr by je s přehledem odrovnal, neboť jejich hloupé ideologické útoky by odrážel přátelsky, lidsky a se sportovním nadhledem, kterým uměl přijímat rány, které k hokeji patří.

Já nejsem sportovní fanoušek, jinými slovy, jen proto, že má Jágr skvělou hokejovou historii mě samo o sobě k jeho nominaci nevede. Svého času česká národ volala Hašek na Hrad. Nikdy mě to nenapadlo, protože neměl lidskou hloubku a následně se ukázalo, že je myšlenkově klonem nenávistného Hřebejka či Hrušínského.

Jaromír Jágr má skvělé zkušenosti z USA, stejně jako z Ruska. Nosil na zádech „68“ coby připomínku na sovětskou okupaci z roku 1968, ale zároveň naprosto suverénně si během mistrovství světa v hokeji konaném v květnu 2015 odskočil na Olšanské hřbitovy, aby se zúčastnil pravoslavného obřadu na počest padlých rudoarmějců při osvobození Československa, a to za přítomnosti médii a politiky nenáviděných Nočních vlků. Dodnes si vzpomínám, že když se tam objevil, všichni novináři to ignorovali, ačkoliv zrovna den předtím doslova exceloval na mistrovství a polovina zpravodajství mu byla věnována. Do malých pravdoláskařských mozečků našich tvořitelů mediální pravdy se prostě tento fakt nevešel. Noční vlci, Rusko a Putin jsou přece nepřátelé a nepřichází v úvahu, aby náš národní hrdina se s nimi bratřil.

Netvrdím, že by Jágr nakonec kandidaturu přijal - taky je to nyní předčasné o tom hovořit. Ale kdyby ano, byl by nesporně férovým a ve světě od prvního okamžiku známým a předpokládám, že i následně uznávaným českým prezidentem.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

