Jiří Vyvadil: Kdo si brousí zuby na Zemana s Babišem, ten si je vyláme

Nemohlo to dopadnout jinak. Myslím tím fakt, že opět zvítězil pevný tandem Zeman-Babiš. A je zcela jedno, zda to bylo způsobeno faktem, že kandidát na ministra kultury Šmarda odstoupil. Zeman by prostě nikdy Šmardu nejmenoval a nebylo by síly ho k tomu donutit.

Každý si asi vysvětluje tu sveřepost různě. Někteří říkají, že se chce Zeman ČSSD pomstít a zničit ji. No, ČSSD si takový postoj prezidenta plně zaslouží.

Byla jedinou politickou stranou, o které prezident prohlásil, že jí dá hlas ve volbách do Europarlamentu. A ona se mu odvděčila tím, že udělala vše pro to, aby totálně prohrála. V situaci, kdy zde rostlo v ulicích protizemanovské a protibabišovské hnutí Chvilek a kdy demonstranti volali po odvolání ministryně spravedlnosti Benešové pro údajnou předpojatost a stejně tak ministra kultury Staňka, který správně zasáhl proti řediteli Národní galerie Jiřímu Fajtovi, a kdy dnes a denně rozdražďovali většinovou běžnou společnost neurvalé a pohrdavé proslovy našich umělců, byl Staněk tím nejpopulárnějším ministrem z řad ČSSD. Odvolávat takového ministra, který přinášel ČSSD body, bylo politickým šílenstvím a voliči to ČSSD spočítali.

Když pak následně jako utrženy z řetězu následovaly výhrůžky prakticky celého vedení ČSSD včetně jejího předsedy proti prezidentovi, co jako musí udělat, a že jinak se budou podílet i na ústavní žalobě proti němu, dovolili si při své – nezakrývejme si – lehké zaměnitelnosti například ze strany SPD příliš…

Tandem Zeman-Babiš je za současné politické situace, která se ovšem už delší dobu nemění, silný jako skála, samozřejmě za předpokladu, že drží pospolu.

To zapomněli naši hlupáčci, jak prezident opakovaně zdůrazňoval, že vždy by při nezměněné situaci znovu jmenoval Babiše premiérem? To si to neuměli spočítat?

S touto protizemanovskou a protibabišovskou opozicí demobloku, s jejich trojským koněm ČSSD a s těmito novináři to mají dvě vrcholná politická esa české politiky – prezident i premiér – lehké.

Kdykoliv se objeví jakýkoliv problém, tato mediálně-politická opozice vystartuje, a protože reálná část voličů si myslí něco jiného, ale je pro média nezajímavá, vznikne virtuální dojem, že Zeman s Babišem budou konečně poraženi.

Ve skutečnosti má prezident Zeman podporu 57 procent voličů a drtivě jej přes 80 procent podporují voliči ANO, SPD i KSČM a i voličů ČSSD je přes 75 procent.

Je politickým amatérismem očekávat, že by se premiér razantně rozkmotřil s prezidentem. Byla by to jeho politická sebevražda…

Nejpikantnější na tom je, že ti, kteří Babiše nenávidí a útočí na něj, jak mohou, najednou mu láskyplně radí, aby se od prezidenta odpojil.

Jsou směšní.

Přesto celá tato směšná a trapná taškařice má jedno vyústění: Poznání, že ten, kdo si brousí zuby na tandem Zeman-Babiš, tak si je vyláme. Ten tandem je v našich poměrech politicky silný jako skála. A nic nenasvědčuje tomu, že bude vbrzku poražen.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV