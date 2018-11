Jiří Vyvadil: Pane Babiši, už bylo dost těch šaškáren. Balancujete na ostří nože

Momentálně – dost možná, že to ani nechápe – Andrej Babiš balancuje na ostří nože svého premiérování. Zcela určitě pravicová opozice vyvolá ve Sněmovně bouři, možná hlasování o důvěře kvůli odpudivé nahrávce dvou hyen Kubíka a Slonkové s jeho synem.

Nikdy se nedívám na pořady seznamzprávy, protože jsou předfabrikované jako Reportéři ČT či 48 hodin, nebo jak se to jmenuje. Dělají to zločinci a dovoluje to údajná svoboda projevů novinářských zločinců.

Ten pořád Kubíka a Slonkové byl příznačný a metoda zjevná… V zásadě nic nezjišťují, potom se zastaví, dají si kafe a cosi zdůrazní. Dokonalá hra byla s bývalou manželkou a synem Andreje Babiše.

Ten kluk, chlap nemohu říci. Už na první pohled byl mimo, zjevně duševně postižený… A naše zločinecká dvojice Kubík a Slonková mu laskavými slovy vždy něco naznačili, on to hlupáček zopakoval a oni to vítězoslavně zopakovali. Když odešli z onoho švýcarské bytu v zásadě bezdůvodu opakovali: "To je síla, to jsme nevěřili že je možné"… Vše, co ten nebožák řekl, opakoval jen po nich…

Mizerové.

Přesto si dovedu představit, že to může být záminka k tomu, aby Babiš padl. Ale ne kvůli tomu příběhu. Ale kvůli tomu, že Babiš, zcela idiotsky – protože jinak to nazvat nemohu – vyhlásil potřebu vytvořit bojovou jednotku a zapojit do bojů, kde nám bude ukázáno prstem.

Pochybuji, že Babiš vůbec ví, kdo ho volí. Samozřejmě část, ale jen část středových voličů, ale to může být tak maximálně 55% z celkové voličské základny. Zbylí jsou levicoví voliči, kteří nesnáší NATO, nesnáší vojenské výboje. Mimochodem i Miloš Zeman díky svému fanatismu pro válku v Afganistánu ztratil 5 %.

A protože Miloš miluje expresivní výrazy, tak to řeknu natvrdo: Jen idiot si může myslet, že někdo z normálních lidí si přeje pokračování této války.

Ale nechme prezidenta prezidentem. Jak známo, USA se chce s Talibanem (dle prezidenta extremisty) stůj co stůj dohodnout a nikdo, ani velitel amerických vojsk, před jehož očima mu zlikvidovali amerického brigádního generála, stejně jako ministr obrany, by se Talibance neodvážil označit za teroristy. Ani nemohou. Konec konců, kdysi podporovali Lidové mudžahediny, kteří jim jako „bojovníci za svobodu“ pomohli porazit Sověty.

Není prostě rozdíl mezi Talibanci a mudžahediny…

A dál.

Komunisté jsou silnou součástí této vládní koalice. A Babiš bez nich končí. Dráždit je myšlenkou, že Česko vytvoří bojový útvar navíc kdesi, kde podle mezinárodního práva k tomu vůbec není oprávněn, to je případ pro psychiatra.

Člověk by nechtěl volit jako potencionálního předsedu vlády Bartoše či ještě hůř Fialu. Pro většinu národa je to stále nepřijatelné.

Ale zdá se, že Babiš si přestává být vědom reality… Pomalu jak jeho syn.

Jiří Vyvadil

