Jiří Vyvadil: Sejdou se demonstranti v Moskvě 10. a 11. srpna?

Když si uvědomíme, že Moskva má 12,5 milionu obyvatel a sešlo se maximálně o něco více přes 10 tisíc účastníků, a to velkoryse uvádím jimi uváděná čísla, ukazuje se, že v hlavním městě Ruska v podstatě nikoho nezajímají. Kdyby se tématu násilného zákroku moskevské policie nechytila zahraniční média (a samozřejmě i naše), byla by to absolutně bezvýznamná epizoda, kterých se ve světě dějí v témže okamžiku desetitisíce. Jako když bývalý europoslanec a lídr za lidovce Pavel Svoboda, jehož vlastní voliči vykroužkovali, tuším minulý týden na Hradčanském náměstí cosi provolával proti Miloši Zemanovi.

Moskevští radní ještě před touto etudou navrhli milovníkům demonstrací dva termíny, a to 10. a 11. srpna, s určením času a místa a s limitním počtem do 100 tisíc pro konání demonstrací s upozorněním, že demonstrace 3. 8. 2019 není povolena s důsledky z toho vyplývajícími...

No, chci vidět, zda se „navalníci“ sejdou. Když je to povolené, zřejmě to pro ně ztratí smysl. Zejména když hrozí, jak málo znamenají.

Tím by jen dovršili směšnost svého počínání.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV