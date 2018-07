Jiří Vyvadil: Trump překročil Rubikon. Není pro něho cesty zpět…

Donald Trump je milovníkem tweetů, a často během jediného dne několikrát otočí o 180 stupňů. Když promlouvá je pravděpodobné, že za deset minut dvakrát přehodí myšlenku sem a nazpět. O tom nic. Ale hlavní rysy jeho politik nejen od volební kampaně, ale i roky zpět jsou pevné a stálé. Putina zřejmě vždy obdivoval a tak jak se kdysi chtěl k němu za každou cenu dostat s cílem postavit v Moskvě své hotely, dá se vytušit, že tíhne ke světu před rokem 1989, který byl kdysi vyvážený založený na rovnováze sil dvou supervelmocí USA a Ruska.

Někdo namítne, že Vyvadil zase blouzní. Blouzní – neblouzní. Rozhodně byl svět před rokem 1989 mnohem bezpečnější a nikdo se nemusel obávat, že – jak Trump říká – agresivní Černohorci vyvolají konflikt s Ruskem a zatáhnou svět do 3. světové. A to nemluvím o šílených Polácích, Estoncích, Lotyších, Litevcích či Rumunech…

Důvěrný rozhovor mezi čtyřma očima mezi ním a Putinem doslova zalomcoval americkým Kongresem a demokrati dokonce z důvodů národní bezpečnosti chtěli vyslýchat tlumočnici. Mimochodem, přátelé, nepřipomíná Vám to něco? Nevzpomínáte si na šílené snahy rusofóbních senátorů podat na našeho prezidenta ústavní žalobu, že ohrozil bezpečnost státu, když konstatoval všem z veřejných zdrojů známý fakt, že se určitá forma Novičoku vyvíjela i na našem území .

Rusofóbie kvete po celém světě, ale ta americká je fakt hustá a člověk by se nedivil, kdyby se už někde připravovala kulka i místo, kde má být na Trumpa vystřelena.

Ten protitrumpovský a protiruský běs byl tak mohutný, že působilo jako výstřel ze tmy, když Trump, namísto, aby se stáhl, poslal Putinovi dopis, že ho zve do Bílého domu. Řediteli CIA přitom spadla čelist a Trump z opatrnosti nedal o tom zprávu ani ministerstvu zahraničí či obrany…

Nuže říkalo se tomu kdysi teorie o úloze osobnosti v dějinách. Ti, kteří vystihli pozitivní potřeby doby si zaslouží náš respekt, ti kteří se chovají opačně zatracení. Trump coby představitel nejsilnější země Západu se statečně a možná i sebevražedně postavil proti všem a tím se konečně bezezbytku začal chovat jako prezident mírotvorce, byť zároveň jako prezident bořič liberálně demokratického mainstreamu nosícímu smrt, lež a nenávist

Svět se skutečně chová šíleně…Na jedné straně milovníci liberální demokracie stupňují požadavky na konfrontaci s Ruskem a zároveň zhusta podporují migraci, multikulturalismus a tím i začasté příliv islamistů. Na druhé straně stoupenci neliberální demokracie, zpravidla označovaní za populisty sílí a politici typu Salvinniho, Kurze a dalších se staví minimálně v obou směrech po boku Trumpa. Jsou pro spolupráci s Putinem a proti imigraci. A to přijdou v příštím roce volby do europarlamentu, ve kterých určitě eurokritické síly posílí..

Vývoj samozřejmě jde ve vlnách, ale je tam nějaký směr.

Bude to bouřlivé, možná drastické (zejména v USA), ale svět nezadržitelně opouští jednostranný model výlučné politické, ideologické dominance Západu určující, co je dobré a co ne a prosazující si jej válkami, převraty vedenými ve jménu novodobého křižáctví pod hesly svobody, demokracie a lidských práv.

I Západ se rozdělí na svět promírové politiky spolupracující s Ruskem v jejímž čele bude Trump a k němuž se zřejmě připojí i některé evropské země, jako například Itálie, Rakousko, ale i neevropské například Izrael a různí spojenci Ruska z jedné strany a USA z americké. Spíše kladné snahy určitě bude mít i Čína, byť obchodní válka mezi ní a USA se nyní živě rozvíjí. Ovšem Čína coby budoucí rozhodující ekonomická velmoc světa na druhé straně vysoce oceňuje sílu Ruska v geopolitických souvislostech, ke které naopak ona nemá vlohy a hlavně si nechce kazit obchod…

Ano, vypadá to jako snění. Ale je to snění opírající se o vývojové trendy.

Starý a zkostnatělý Západ tvořený USA, EU a NATO postupně bude obohacován o nové formy spolupráce s Východem.

A samozřejmě tandem Trump – Putin by ve světě minimálně na desetiletí mohl vybudovat nové a jiné a hlavně vyváženější uspořádání světa.

Řekl bych, že jinak to nebude…

Jiří Vyvadil

