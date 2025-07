Jiří Weigl: Letní neradostné přemítání

Všechno to my můžeme uchovat, rozvíjet a předat potomkům pouze tehdy, budeme-li kráčet pokorně v jejich stopách. Je to cesta zdánlivě nudná a pomalá, která vyžaduje osobní nasazení, odříkání, neustálé učení se a jenom skutečně zasloužené odměny. Ale dlouhodobě se vyplácí i v těžkých dobách. O tom mohou svědčit příklady z naší historie - i pochmurný středověk přinesl postupně rozkvět vrcholící v době lucemburské. Také po uklidnění husitských válek následující necelá dvě století vyústila ve skvělou renesanční éru a i doba tzv. temna po třicetileté válce zanechala úžasné kulturní památky a nakonec přešla do období národního obrození a všestranného rozmachu moderního národa.

Vždy, když lidé v naší zemi opovrhli zkušeností minulých generací, zapomněli na hodnoty a tradice, na nichž jejich život spočíval, a uvěřili, že jejich zavržením budou pokud možno bez velkého úsilí dostávat více, se zlou se potázali. Uveďme jenom dva příklady. Husitská revoluce, jakkoliv dramatická a hrdinská, zdevastovala a rozvrátila zemi na dlouhá desetiletí a připravila ji v Evropě o prominentní postavení z doby karolinské. Komunismus přerušil násilně tradici přirozeného vývoje a za cenu ohromných obětí společnost i hospodářství zdevastoval a na dlouhou dobu ochudil. S námahou jsme se po roce 1989 vraceli zpět do normálních přirozených poměrů a dodnes stále v mnoha oblastech zápolíme s dědictvím neúspěšného komunistického společenského experimentu.

V této souvislosti nás musí chtě nechtě napadnout otázka, kde se nacházíme dnes? Nesešli jsme znovu na scestí? Neodkláníme se nebezpečně od tradic a hodnot, které naší zemi a společnosti přinesly rozkvět a prosperitu? Nepodléháme znovu nebezpečným klamům, iluzím, utopiím a svádění ze správné, staletími prověřené cesty? Málo si tyto otázky klademe, nežádáme odpovědi a necháváme politiky a další představitele našeho státu, aby si konali, jak chtějí.

Stačí prolistovat zpravodajství posledních dní, abychom viděli, že se od tradic a hodnot našich předků radikálně odkláníme, že bez špetky rozumu a zodpovědnosti házíme za hlavu zodpovědný přístup k vlastní budoucnosti. Ekonomika roste minimálně, zažili jsme rekordní inflaci a růst cen je stále vysoký, ceny energií rekordní, půl země ochromil bezprecedentní blackout, průmysl odchází do ciziny, bydlení je nedostupné, státní rozpočet ve vysokých schodcích, školství je v chaosu a jeho výsledky se dramaticky zhoršují, armáda má zbrojit a neví za co. To je jenom výběr nejzávažnějších problémů těchto dnů.

A co se řeší – legalizace marihuany. Chlapi na venkově si v hospodě sice nesmějí u piva zapálit cigaretu, to jim zákon zakazuje, ale marihuana, to je jiná. Máme asi málo narkomanů a bezdomovců všude kolem nás, tak musíme usnadnit dalším nešťastníkům cestu na společenské dno. A proč jen marihuana, legalizujme i další drogy, jsou prý všude, tak co. Opravdu úžasné výsledky liberálně demokratické protidrogové politiky této vlády.

Zažíváme rekordní propad porodnosti, národ vymírá, ale vláda na to reaguje usnadněním rozvodů. To je základ její rodinné politiky. Že mají děti ve školách špatné výsledky – tož zrušme známkování a zakažme propadání neúspěšných. Pryč s nějakou meritokracií. Ve škole musí být veselo, nějaké učení a příprava na život nejsou podstatné. Hlavní je inkluze a na všechno dotace. Učitelé se ve třídách bojí nezvladatelných žáků, ale plácnout vlastní zlobivé dítě je zločin. Nejvyšší státní zástupkyně v novinách běduje nad rostoucím počtem dětských vrahů. Jak obnovit pořádek a řád ve společnosti je vládnoucím politikům lhostejné.

Nejsou léky, nejsou lékaři. Bez cizinců se naše hospodářství neobejde, řemeslníci chybí. Na skutečnou potřebnou kvalifikovanou práci naše školy žáky nepřipravují. Místa ve školách chybí.

Další perla – stačí si popovídat se sexuologem a z muže se stane žena a naopak. Pod tímhle šílenstvím z poslední doby je podepsána většina ústavních soudců v čele s jejich předsedou. Potom má tato vrcholná ústavní instituce mít nějakou autoritu u myslících občanů.

Mluvíme o následcích komunismu, ale jeho moderní zelenou odnož u nás nadšeně aplikuje vláda, která si říká středo-pravicová. Jaké budou mít zelené fantasmagorie dopady na naši zemí a její občany je jí zcela lhostejné. Bez mrknutí odkývá umělé zdražení všech stránek života občanů, zánik vlastního průmyslu i zákaz spalovacích motorů. Rozhazují miliardy na cizí války a zavazují se k nesmyslnému gigantickému zbrojení.

Že stát na nic už nemá peníze? Nevadí – zvyšujme dále daně. Že to nebude stačit? Zadluží nás. Měli jsme levný zdroj vlastní energie – uhlí. To obětují na oltář zelené církve. Odkud budeme brát energii sice nevědí, vědí jenom, že to nesmí být z Ruska. Jak to bude vypadat v praxi nám předvedli v pátek prvním megablackoutem.

Vypadá to, jako bychom si neuměli vládnout. Lhostejnost lidí a nezodpovědnost politiků diskreditují demokracii a vedou nás pomalu k úpadku a chudobě. Stejně nezodpovědně zacházíme s vlastní státností, jíž jsou mnozí ochotni obětovat bruselské centralizaci. Vrcholem toho je, když předním hlasatelem těchto myšlenek je současný prezident republiky. Asi nám už není pomoci.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

