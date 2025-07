Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Volby

Pane Šmardo, nač ten pathos? Na nás to spíše dělá dojem, že jste schopen urazit a zesměšnit každého, jen abyste se, alespoň trochu, zviditelnil. Jestliže trochu, ale jen trochu, zapátráme v historii naší strany. Kdo si, v naší straně uzurpoval moc, a choval se jako diktátor? Kdo zcela svévolně, bez vědomí, ale především bez souhlasu členů strany, přejmenoval ČSSD na SOCDEM? Opravdu jste, ve své naivitě přesvědčen, že to nebyla zcela zásadní věc, která naši stranu výrazně oslabila? Při rozhovoru jste, Šmardo, prohlásil, že jste Janě Maláčové přenechal svou pozici. To myslíte vážně? Skutečnost je ale taková, že jste volbu na předsedu strany zcela jednoznačně prohrál. Netvrdíme, že s předsedkyní Maláčovou a vedením strany stoprocentně ve všem souhlasíme. Ale byli, zcela "demokraticky" do svých funkcí zvolení, a tak je naší stranickou povinností je podporovat. A také se, zcela "demokraticky", ostatně jako skoro každý celostátní sněm strany, změnili stanovy, a "demokraticky" byl vytvořen Etický kodex strany. Podle toho řadový členové strany nezmohou nic, a o všem rozhoduje pouze a jenom vedení. Co se doma uvaří, se má také doma sníst. A špinavé prádlo se má prát doma. Neporušil jste, Šmardo, jen tak náhodou etický kodex SOCDEM? Opravdu Vám to, Šmardo, stojí za to? Musíme si uvědomit, že je škoda každého sociálního demokrata. A tak je opravdu potřeba a žádoucí, aby o přijetí nebo vyloučení člena ze strany rozhodovala jenom a pouze mateřská organizace. Musíme si přiznat, že SOCDEM prochází obdobím, kdy je opravdu a zásadně potřeba každého poctivého člena uznávat, naslouchat jeho námětům, návrhům a připomínkám. A také je potřeba opravdu důrazně připomínat lidem, co pozitivního pro občany naší země udělala, od samého začátku své existence, SOCDEM - dříve ČSSD. Znovu si musíme položit otázku: "To opravdu nemáme schopné a vzdělané členy strany abychom sestavili vlastní kandidátku?" Musíme, na předních místech kandidátek naší strany dávat nestraníky? Neukazujeme, asi zcela nevědomky, voličům, že nemáme, údajně dost vlastních odborníků? Máme sami zkušenosti z komunálek, že když jsme iniciovali nestraníky na naších kandidátkách, aby se nám přišli představit na stranickou schůzi, tak se "dušovali" jak ctí a prosazují myšlenky socdem. A že, okamžitě po volbách, do naší strany vstoupí. Neudělal to ani jeden. Dokonce i, když se dostal nestraník do zastupitelem, tak popíral, že je tam za tehdejší ČSSD. Nebylo by od věci jít do voleb např. s ČSSD? Jsme přesvědčeni, že bychom získali více voličů. Jsme historicky hrdá a bohatá strana. Musíme se nechat ponižovat nějakou Konečnou?

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Miroslav Josef Bezecný