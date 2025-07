Zdeněk Jemelík: Následky bitcoinového skandálu Pavla Blažka & spol.

Myslím si, že samo zadání je vadné a paní ministryně je neměla přijímat. Vyhnula by se různým trapným situacím. Pověření významné představitelky politické strany vyšetřováním „úletu“ významného straníka, jež má zajistit nestrannost výsledků, je contradictio in adjecto. Ale navíc je také projevem hysterie, které propadli představitelé Spolu po zveřejnění Blažkovy aféry. Žádný systém přece není chráněn před nepředvídatelným selháním dosud důvěryhodného jedince. Pavel Blažek nejednal jako představitel ODS, neplnil stranické poslání, ODS s jeho počinem nemá nic společného. Je to jeho sólo akce, které by si voliči ve vztahu k ODS neměli všímat.

Jediné východisko ze situace je vyšetření příčin a následků jeho činu orgány k tomu povolanými a nekompromisní vyvození důsledků z jimi zjištěné pravdy. Pavel Blažek odstoupil z funkce, pozastavil členství v ODS. Některé prvky jeho počínání zakládají podezření na trestné jednání, takže je v pořádku, že ve věci probíhá policejní vyšetřování. Je na čase, aby se o kauze přestalo debatovat na politických kolbištích, aby o ní přestaly žvanit sdělovací prostředky a svou práci aby v tichosti odvedly elitní policejní útvary pod dozorem obávaného Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Přijímajíc zadání paní Eva Decroix mohla sotva tušit, že jí Pavel Blažek navíc připravil zátěž řešením zužitkování získaných bitcoinů ve financování resortu. Není to tak jednoduché jako by např. byl převod darovaných U.S. dolarů na českou měnu, který by kterákoli banka rutinně provedla během několika minut. Ale jde o politicky a trestně právně neutrální nepříjemnost, která se nějak vyřeší.

Ve snaze zaručit veřejnosti nestrannost a objektivitu vyšetření, co vlastně Pavel Blažek & spol. provedl, zřídila Eva Decroix funkci, kterou nazvala bůhvíproč koordinátorem a k jejímu výkonu přiměla ctihodného bývalého ústavního soudce Davida Uhlíře. Ten se teď amatérsky zabývá zjišťováním skutečností, na němž již současně pracují profesionálové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (dále jen NCOZ). Paralelní postup Davida Uhlíře a policistů již vyvolal nevoli vrchního státního zástupce v Olomouci gen. Radima Dragouna a paní ministryně musela jeho námitkám částečně vyhovět. Zůstávají pochybnosti, zda zřízením funkce koordinátora a jeho pověřením úkoly, pro jejichž plnění je příslušná policie, paní ministryně v dobré víře nerozhazuje peníze daňových poplatníků.

Dalším jejím opatřením, jímž něžnou ženskou rukou chtěla házet písek do očí veřejnosti, je audit ministerstva, provedený nestrannou odbornou organizací. Provedení auditu by za normálních okolností ministerstvu spravedlnosti prospělo. Ale z vlastní zkušenosti vím, že jeho provedení může zabrat několik měsíců, takže není jisté, že do voleb dospěje k výsledku. Je optimální, když zadavatel auditu se ztotožní s jeho výsledky a přijme pak účinná opatření k zužitkování získaných poznatků ke zvýšení účinnosti úřadu. Ale kde bude paní Eva Decroix v době, kdy auditoři předloží výsledky svých zjištění ? Soudím, že zadání auditu má za daných okolností povahu placeba, tedy předstírání, že se cosi dělá, aby se něco dělalo. Řekl bych, že za daných okolností by zadání auditu bylo opět jen rozhazováním peněz daňových poplatníků.

Jiná situace by nastala, kdyby si audit objednal ministr, který budou sloužit nejméně jedno funkční období. V chodu našeho ministerstva spravedlnosti se občas vyskytují podivnosti, jež mu neslouží ke cti. Odhalení jejich příčin a přijetí nápravných opatření by bylo velmi užitečné.

Jako příklad uvádím případ mého čtenáře, jenž se dočkal kladného rozhodnutí o stížnosti ministerstvu podle zákona o svobodném přístupu k informacím po devíti, ano devíti letech od jejího podání. Svědčí to o nepravostech, které přesahují délku mandátu ministra. Znám více podobných případů. Vyskytovaly se i dříve, ale mám dojem, že vnitřní rozklad ministerstva se za působení ministra Pavla Blažka prohloubil. Věděl, že jej chci upozornit na určité problémy, ale možná i proto se mnou nechtěl mluvit, byť v době jeho prvního mandátu jsme spolu dobře vycházeli a ještě 23. srpna 2022 došlo mezi námi k pohodovému jednání. Projeví-li paní ministryně Eva Decroix zvědavost, nic před ní neutajím.

V souhrnu soudím, že je na čase, aby politici a novináři přestali obtěžovat paní ministryni Evu Decroix variacemi blábolení o bitcoinovém úletu Pavla Blažka & spol. a nechali jí klid pro všední práci. Starost o něj přísluší orgánům činným v trestním řízení a ani ministerstvo, ani politici, ani novináři by se jim neměli plést pod nohy. Nechci tím ovšem natvrdo říci, že se Pavel Blažek & spol. dopustil trestného jednání a nechovám úmysl dostat jej za každou cenu „do tepláků“. Jsem pouze zvědav, co se zásluhou NCOZ o jeho podivném počinu nakonec dovíme. Záměrně zde ponechávám stranou kauzu Tomáše Jiříkovského, který zřejmě nebyl řídícím orgánem Pavla Blažka & spol. a musí odpovídat sám za své činy. Jeho případ není starostí ani ODS, ani ministerstva, paní Eva Decroix nemá důvod se jím zabývat.