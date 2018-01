Jiřina Holotová: Odpoví mi profesor Drahoš, zda je členem Římského klubu?

Evropské podpůrné centrum Římského Klubu v Rakousku na svých webových stránkách uvádí, že od 4. března 2008, kdy bylo zvoleno nové vedení, se český tým skládá z následujících činovníků:

President: Pavel Nováček, výbor: Jarmila Doubravová, Jiří Drahoš, Jaroslav Kalous (president v roce 2005), Ivan Klíma, Pavel Nováček; sekretář: Michal Paulus.

Jsem zvědava, zda mi správce profilu pana Drahoše, nebo on osobně, odpoví na moji otázku, která jistě zajímá nejen mě, ale nás všechny před tak důležitou volbou, jakou je volba českého prezidenta na pět let, zda je pan Drahoš členem Římského klubu a proč o tom nehovoří.

Co je špatného na členství kohokoliv v Římském Klubu? Že prostřednictvím tohoto think-tanku, který řídí nejbohatší rodiny světa (Rockefellerovi, Sorosovi a spol.) dochází k propagaci globalizace, světové vlády a Nového světového řádu, už snad ví každý. Není už to přece žádná konspirační teorie, ale holý ověřitelný fakt!

Pak je logické, proč se pan profesor tolik snažil ihned v úvodu své kampaně navrhnout přestěhování Sorosovy Evropské university z Maďarska do Prahy. Proč se tak snaží prosazovat myšlenku společné měny, podporovat myšlenky ilegální migrace a jiné globalizační prvky, jako je odmítnutí referenda o vystoupení z EU.

Nelogické je to tajit! Tajil to i náš bývalý prezident Havel ZDE. Co se zde tedy děje, proč je to tajné? Opravdu nás elity (záměrně nechci použít slovo ilumináti, jelikož se tomu stále někdo směje) vedou pod jednu světovou vládu prostřednictvím vybraných mezinárodních zástupců a "prodloužených rukou" jako je pan profesor Drahoš, členů Římského klubu, odnože zednářských loží? Jak to tedy je, pane Drahoši?

Česká asociace Římského klubu a její podnikatelské sídlo u nás je registrovanou oficiální organizací ZDE.

Zde je oficiální webová stránka evropského podpůrného centra Římského klubu Club of rome, je zde i fotka prezidenta české asociace Nováčka a další zajímavosti ZDE.

Psáno pro blog.idnes.cz.