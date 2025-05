Petr Hampl: Proč si lidé pořizují děti?

Jeden čtenář mě upozornil na několik faktorů, z nichž vypichuji antikoncepci. Je to pravda. Antikoncepce (a snadno přístupné interrupce) přináší to, že se některé děti nenarodí. Nemůžeme ale přistoupit na to, že by se děti měly rodit převážně v důsledku nehody.

Pak je tu biologické puzení. Evoluce přece dlouhodobě zvýhodňuje ty, kdo se více snaží předávat své geny. Všichni bychom tedy měli v sobě mít odpovídající sklony. Jenže ono je to složitější. Máme v sobě také touhu žít šťastně a bezpečně, která míří opačným směrem.

Jsme tedy rozpolceni a čím je civilizace vyspělejší, tím více převažuje to druhé. U některých lidí nesporně převáží sklon množit se, ale těch lidí může být mnohem méně, než to vypadá na první pohled. Navíc mezi nimi bude mnoho těch, kde rozmnožování není žádným společenským přínosem.

(zdroj: petrhampl.com)

