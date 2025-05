Vladimír Ustyanovič: VZP neboli velké zpravodajské podvody

Jako příklad mohu uvést neexistující zbraně hromadného ničení v Iráku, dále neexistující chemické zbraně v Sýrii a další. Do podobné kategorie můžeme zasadit operaci Novičok, která byla pravděpodobně organizována odvěkým nepřítelem Ruska, Velkou Británií. Jediným společným jmenovatelem výše uvedených akcí je nikoliv absence, ale spíše neexistence důkazů. Stejně tak naše slavná, stokrát novináři přežvýkaná akce Vrbětice. Již dříve jsem uvedl, že ve Vrběticích se široko daleko nevyskytovali žádní agenti vojenské rozvědky GRU. Což mimo jiné potvrdil na CNN Prima NEWS tehdejší prezident Zeman, který byl ze zákona adresátem zpráv tajných služeb. Rovněž bylo podezření, že výše zmíněnou prachárnu vyhodili majitelé otec a syn Petrové Bernatíkovi. Ve výše zmíněném skladu byla nejenom munice a tisíce kusů zbraní, ale také raketomety, granáty, rakety, RPG sestavy a další výzbroj. Mohu pouze spekulovat, jak se k povstalcům v Sýrii dostaly zbraně české provenience v dokonale zakonzervovaném stavu, což je něco, co je na Blízkém východě k neuvěření. V Sýrii se na černém trhu obchodovalo se zbraněmi z Turecka, z Iráku, ze zemí bývalého Sovětského svazu, a všechny byly ve strašném stavu. České samopaly SA-58 však dostávali povstalci FSA minimálně už od roku 2012 v dokonalém a zakonzervovaném stavu od dodavatelů z Ukrajiny, která ale byla jen překladištěm. Jak je uvedeno v tisku, tak se podle sériových čísel zbraní podařilo vystopovat některé české útvary AČR a dokonce registrační štítky bývalé ČSLA. Tohle všechno se údajně dostalo do Sýrie z České republiky přes Ukrajinu (zdroj WSJ). Samozřejmě většina novinářů se honí za senzací, tak i tyto informace beru s rezervou, i když byly doloženy fotografií českých samopalů SA-58 z výzbroje Free Syrian Army, které se prodávaly v Sýrii na černém trhu. Tohle byl opakovaný pohled do minulosti a nyní se vrátím k současnému dění.

Jsme střípky všeobecné nesouvztažnosti, až delší čas nám ukáže skutečnost (Antoine de Saint- Exupéry).



Špionmánie nově povýšeného šéfa BIS Koudelky nabírá bizarních, ale o to více nebezpečných rozměrů. Je všeobecně známo, že Koudelka je tím, že je vydíratelný, jak uvedl prezident Zeman před ministrem spravedlnosti Blažkem a Fialou, bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Tuto iformaci rovněž uvedli autoři knihy Spiknutí, sdělení černé na bílém. Aby toho nebylo málo, tak Koudelka před spřízněnými poslanci jednoho poslaneckého klubu přednesl návrh, že by BIS měla mít zatýkací pravomoc. A protože v Česku se všechno vykecá, byl z toho docela velký poprask. Praktiky StB pokorně přijímal například morální maják, dlouholetý člen ODS Pavel Žáček, který si nechal na oddělení StB v Bartolomějské ulici v Praze schválit vydání studentských novin. Metodu hojně užívanou StB použil europoslanec Alexandr Vondra na CNN Prima NEWS s cílem "účel světí prostředky" proti bývalému předsedovi Agrární komory Zdeňku Jandejskovi, který měl být údajně placen Ruskem. Jak sdělil bývalý šéf druhé správy StB Karel Vykypěl před vyšetřovací komisí, 70 % disidentů, bylo tajnými spolupracovníky nebo kandidáty spolupráce s StB. Krycí jméno Profous patřilo významnému politikovi, Michael Kocáb se ze zištných důvodů ke spolupráci přiznal. Představitelka morálního kýče Danuše Nerudová hrdě prohlásila, že v komunistické straně nikdy nebyla, protože v roce 1989 jí bylo 10 let. Dcera komunisty tvrdí, že její největší předností je čistá nekomunistická minulost. Její otec, komunista a absolvent VUMLu, Oldřich Peslar měl svazek u StB v Brně pod krycím jménem PES v problematice zahraničního obchodu. Jediné, co tito bývalí prezidentští kandidáti mají společné, je to, že jejich rodiče byli spolupracovníci StB.