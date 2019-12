Josef Ježek: Sněm tajících sněhuláků

O víkendu proběhl sněm strany TOP 09. Strany, která sice v současné době je parlamentní stranou, ale která se momentálně pohybuje na hranici volitelnosti do sněmovny, tedy okolo 5%. Přesto nedostatkem sebevědomí netrpí. Někdy mi to připomíná kdysi populární film, který se jmenoval Myš, která řvala.

Hlavním úkolem jejich sněmování bylo zvolit do čela této minipartaje nového vůdce, po odcházejícím Jiřím Pospíšilovi. Tento lídr, který se již ohřál v několika politických stranách, se po zvolení do europarlamentu rozhodl dále svojí stranu nevést. Stačí, že mimo europoslance je i vůdcem jedné z koaličních stran na pražském magistrátu, kde „topka“ hraje druhé housle pražským Pirátům. Řekl bych takový slabší kontráš v cimbálovce. Mimo to jeho stálé půtky s bývalým šéfem strany Mirkem Kalouskem ho asi dostatečně vyčerpali. A tak se rozhodl svoji funkci přenést na svou věrnou místopředsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou.

To by ovšem nebyl velký politický mág Kalousek, aby věcem nechal volný průchod. A tak kontroval návrhu dosavadního předsedy Pospíšila, když jako králíka z klobouku vytáhl do té doby téměř neznámého a politikou nepolíbeného senátora Czernina, řka: Tohle bude náš nový předseda!

Leč zdá se, že hvězda tohoto matadora politických kolbišť už také tolik nezáří. Jeho guru Karel, toho jména Schwarzenberk, přestože o Kalouskovi hovoří jako o „nejlepším poslanci ve Sněmovně“, už bohužel také tolik neboduje, jako když s čírem obluzoval voliče. Ne že by snad neměl pravdu. Pokud se jedná o opozici, je Miroslav Kalousek nejviditelnější, neslyšitelnější, nejvtipnější a nekritičtější její představitel. Ostatně, při té bídě, jakou opozice a její lídři ve Sněmovně předvádějí, to není až tak složitý úkol. Přesto kůň, na kterého Mirek vsadil, prohrál o čtvrt délky se svou soupeřkou. Pekarová zvítězila o 3,9 % hlasů.

Jestli zaujala svou intenzívní proevropskou rétorikou a nutností přijetí eura co nejdříve (i když, v tv interviev po volbě, už poněkud hodila zpátečku), nebo jestli to Pospíšil lépe ošéfoval, to nevím. On sám zcela propadl, když nebyl zvolen ani řadovým místopředsedou. Každopádně, místo jeho poněkud profláknuté tváře, má nyní topka v čele alespoň pohlednou mladou dámu.

Více mne však zaujal pan hrabě Czernin, který ve svém kandidátském projevu přišel s takovými informacemi, jako že „ máme premiéra estébáka… prezidenta lháře. Lidé se bojí o flek, aby na ně někdo nezaklekl“. To jsou mi novinky! Bohužel s nějakým smysluplným programem to nemá nic společného. Představa, že všechno vyřeší jacísi stínoví ministři, kteří se budou scházet na ideových konferencích, je bohužel mylná. (Ať se optá v ODS). Nejdřív musí být totiž idea a z ní vycházející program, dostatečně nosný, funkční, přitažlivý a lidem srozumitelný a potom teprve může být konference. Nejlepší si však nechal na konec: „Náš voličský potenciál se pohybuje v dvojciferných číslech, napravíme paseku, kterou tady napáchala současná vláda“! Nějak zapomněl na poslední průzkum CVVM z minulého týdne, který TOP 09 přiřknul něco přes 4 % volebních preferencí.

Nějak mi to skutečně připomíná sny tajícího sněhuláka na naší zahradě počátkem března, který si myslí, že bez úhony přečká do příštího prosince. I v politice je nutné být realistou!

