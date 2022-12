Ladislav Jakl: Budou léky i na klimatickou blbost?

reklama

Řekni, kde ty léky jsou. Co se s nima mohlo stát? Vyhořela Zentiva? Nebo nějaké sklady? Nebo někdo zakázal dovoz léků ze zahraničí? Nic z toho. Přesto léky nejsou. Kdo to kdy pochopí.

Válka. Zeptáme se pana ministra Válka. Zeptali jsme se. Léky prý budou. Nojo, léky budou, my nebudeme. Ale co, jsme asi rozmazlení. A ještě kverulanti. Léky prostě nejsou. Tedy jsou, ale někde jinde než v našich lékárnách. A neptejte se po nich pořád. Dejte si slivovici. A na sebe svetr. A přečtěte si naše noviny. Tam imunolog říká, že žít v chladu je zdravější. Takže nachlazení – to je vlastně uzdravení. To jste nevěděli? Hezky se doma nachladit znamená posílit si imunitu. No, člověk má pocit, že po některých rozhodnutích naše činitele už ani imunita nezachrání.

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 3% Neodradil 85% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 12% hlasovalo: 25790 lidí

Léky na kašel budeme potřebovat i v lednu. Protože na jednu věc bychom se možná skoro rádi vykašlali. Za tři týdny budou u nás volby prezidenta republiky. Opravdu? Veřejnému mínění spíše vládnou témata jako energetická drahota, Messiho fotbalové umění a Vánoce s americkým Dědou Mrázem. I když přece. Média nás krmí i trojicí vyvolených kandidátů, o ostatních nikdo neví. A to může být problém. Může ministerstvo vnitra jen tak vyřadit na pět týdnů z kampaně řádně registrovaného kandidáta, aby pak soud ministerské rozhodnutí zrušil? A co víc, svůj výrok soud doprovodil komentářem, podle kterého je praxe sbírání podpisů neprůhledná, obtížně verifikovatelná, zneužitelná a nespravedlivá. Tím nabil ostrými vyřazeným kandidátům.

Takový Karel Diviš se může právem cítit okradený o rozhodující týdny kampaně (o Vánocích to těžko dožene), zatímco Karel Janeček rovnou říká, že volební zákon pro prezidentské volby je protiústavní. Jak bude Ústavní osud tyhle námitky řešit? Jedny řádně vyhlášené volby už svévolně zrušil, nyní má k posunu termínu argumenty tuze relevantní. Takže znovu: za tři týdny budou u nás volby prezidenta republiky. Opravdu?

Mezitím se namísto prezidenta ujala vlády královna Zima. Týden mrzlo a sněžilo, teď zas prší, královna má vrtochy. A to by se jí nemělo trpět. Chybí nám úřad pro správné počasí. I když – on už dávno existuje. A vlastně jich existují stovky. Stovky institucí za stovky miliard bojují s podnebím za to správné počasí. Tak snad svítá naděje, že konečně bude počasí, jak má být. Bez vrtochů. Má se o to postarat i českým předsednictvím prosazený systém emisních povolenek už také pro individuální spotřebitele tepla. Správně! Energie je přece nezdravě levná, dosavadní dodatečné daněnízké, odpustky pod názvem povolenky pro průmysl zdražily jen osmkrát, bylo načase s tím něco dělat.

A až si budeme doma bez léků zvyšovat imunitu klepáním kosy, budeme si moci říkat, že to děláme pro zavedení správného podnebí pro příští generace. No, možná by to chtělo nějaké léky i pro pomatené klimatické fanatiky.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme: Ladislav Jakl: Mládí vpřed! Kam? To je jedno, hlavně vpřed Ladislav Jakl: Sváteční sezóna? Ladislav Jakl: Duhový fotbal i auta Ladislav Jakl: Tugendhatem rozdělení skončilo, ne začalo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.