Ladislav Jakl: Globální pakt o migraci? Eugenika pro 21. století

O žádné uprchlíky tady přece nikdy nešlo. Nikdy nešlo o ženy, děti a starce, kteří se s ranečkem běží ukrýt do nejbližší bezpečné vesnice, kde přečkají to nejhorší a vrátí se co nejdříve do svých domovů, které mezitím zpět vybojují zůstavší bojeschopní mužové. Od začátku šlo o šílený sociálně inženýrský plán, jehož cílem bylo zásadně a nevratně změnit demografické, kulturní, náboženské, politické a sociální poměry v naší civilizaci. Důkazem je v pátek předběžně schválený Globální pakt OSN o migraci. Jeho cílem je „podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí“. A holá pravda je na světle.

Nejdříve malá odbočka o tom „pašování lidí“. Co to je ono „pašování?“ To jsou případy, kdy soukromé subjekty vyhledají zejména mezi Afričany či Araby ty - většinou mladé - muže, k nimž se dostala informace, že v Evropě se jim dostane bezpracného blahobytu, přepraví tyhle zájemce „ilegálně“ na schengenské území a vyinkasují za tuto službu nějaké peníze od oněch přepravených. A jak že se to dělá správně? To jsou ty případy, kdy státní, mezivládní či oficiální „neziskové“ organizace udělají přesně totéž a vyinkasují za tuto službu peníze od daňových poplatníků.

Nejdůležitější jsou ale klíčová slova Globálního paktu „podpora“, „řízená“ a „legální“. Zde je maska dobročinnosti vůči údajným nebohým uprchlíkům definitivně odhozena a elity natvrdo přiznávají, že hodlají otevřeně samy provádět, řídit a podporovat masové přesuny ilegálních přistěhovalců a jejich příchod pak zlegalizovat. Nejde tedy o žádné nouzové řešení spontánně vzniklé „uprchlické krize“, jde o cílevědomý plán, jak pomocí uměle vyvolané a řízeně prováděné masové migrace vytvořit novou společnost, nového člověka.

To už tu jednou bylo. Kdy? Když se nacisté prostřednictvím eugeniky snažili o vytvoření nové, té správné rasy. Dnešní bruselské a světové elity provádějí totéž. Že to je příliš příkré srovnání? Nic se přece neopakuje stejně. Nežijeme v první polovině 20. století. Proto lze oprávněně říci, že mocensky podporovaná a řízená masová migrace je eugenikou 21. století. Eugenikou 2.0. Kdo proti ní protestuje, není zlý a bezcitný, jen odmítá novodobé pokusy na lidech a národech.

Pokud si toto veřejnost v jednotlivých zemích neuvědomí, bude Globální pakt na ministerské schůzce letos v prosinci v marocké Marrákeši oficiálně hladce přijat. Je úplně jedno, kdo tou dobou bude naším ministrem zahraničí. Ale není jedno, jestli tam tenhle eugenický pakt podepíše.

Ladislav Jakl

Převzato z Institutu Václava Klause.

