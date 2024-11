Ladislav Jakl: Pěstujete mrkev? Jste rasisti!

Možná si říkáte, že takové hloupé vtípky se snad raději ani nemají říkat nahlas, nebo se toho ještě někdo chytne. Protože evidentně nic není dost nepředstavitelné, aby se to nemohlo stát součástí progresivistické agendy. Příkladem může být třeba jedna z nejpokrokovějších vlád světa, ta velšká.

Co by mohlo být velštějšího, než procházka po parku s pejskem plemene welsh corgi cardigan (nebo pembroke), říkáte si. Jenže – bejvávalo. Vláda západobritské země Wales se totiž zavázala, že do roku 2030 bude zdejší společnost zcela nerasistickou. Na tom nemůže být nic špatného, říkáte si. K tomu postačí prověřit, zda zdejší právní řád, popřípadě pravidla veřejných institucí neobsahují nějaké relikty rasové segregace či diskriminace.

Jenže to by boj proti rasismu zůstal podle místní labouristické vlády napůl cesty. A tak se milá vláda obrátila na aktivistické iniciativy, aby jí poradily, jak bojovat proti rasismu co nejdůsledněji. A mezi odporučeními, které se následně ocitly ve zprávě velšké vlády, je zákaz venčení psů. Nebo také zákaz zahradničení.

Organizace typu Climate Cymru BAME, Green Soul nebo North Wales African Society jsou totiž názoru, že černoši se v přítomnosti psů necítí bezpečně. A že stejně chov psů je koníčkem bělochů. Stejně jako zahradničení na záhonech u domu, protože to je prý záliba starých bělošek. Jestli se vám takové požadavky zdají úplně pitomé, jen na sebe prozrazujete své skryté rasistické ledví. A kdoví, jestli taky nepijete alkohol. Pro jehož odbourávání má nadřazená bílá rasa lepší enzymové vybavení než rasy ostatní.

Takže pryč se zahrádkami a pejsky. Bude to stačit? Jsem si jist, že ne. Obracím se proto na vás, milí čtenáři, zda byste si nedali práci a neodhalili další na první pohled neškodné a nevinné formy zákeřného rasismu. Dobře se dívejte kolem sebe. Co třeba opalovací krémy? Kulmy a natáčky? Vidíte, najde se toho ještě dost. Své podněty můžete adresovat rovnou velšské vládě. Ta by je mohla zahrnout do své zprávy příští rok. A zpráva by pak mohla být publikována třeba prvního dubna.

Mimochodem, ono to globální oteplování je taky rasistické. Bílí obyvatelé mírného pásu se těší na teploučko, na vyšší úrody a na šťavnatější zeleň, zatímco snědí obyvatelé z oblastí položených blíže k rovníku se mohou upéci. Proto není divu, že mnohé z aktivistických organizací prosazují protirasistickou a protiuhíkovou agendu současně.

Takže jestli jste až dosud byli vlažní vůči klimatickým zvonům bijícím na poplach, pak jste nejen nepřátelé planety, ale také pěkní rasisti. A protože nechci být s vámi házen do jednoho pytle, navrhuji okamžitý zákaz tužek. Proč? Zanechávají na papíře uhlíkovou stopu.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

