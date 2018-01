Ladislav Žák: Dějí se opravdu hrozné věci…

Profesor Přibáň nás z Cardiffu varuje v Salonu Práva před „chcípáním demokracie“ a „ústavním převratem“. Novinář Šimečka z Bratislavy nás rovnou straší v OVM rovnou „kontrarevolucí sametové revoluce v roce 1989“. Jsem dalek toho, abych nějak komentoval autory těchto rčení, protože to jednak není důstojné a v politice a v médiích dělá skoro každý. Navíc má každý právo na svůj názor. Doporučuji se spíše zamyslet nad tím, co se u nás doopravdy děje, že to vzbuzuje takové silné názory. Jaké sdělení, jakou informaci to v Česku vysíláme, že to vzbuzuje takovou drsnou odezvu.

Není to tak složité, jak by se mohlo zdát. Je to donekonečna se opakující obraz, který asi nejlépe známe z pohádky o císařových nových šatech. Prostě se jenom někomu podařilo pojmenovat do očí bijící rozpor mezi tím, co skutečně zažíváme a tím, co je nám sdělováno, že zažíváme. Prastará odpověď na obligátní otázku: „jak se máš…?!?, už prostě u podstatné části z nás nezní ani žertem: „…tak, jak ukazují v televizi a píšou v novinách…“ Jsme alergičtí na sdělení těch, které nám jako apoštoly a ztělesnění zjevené pravdy neustále podsouvají, až cpou do života média. Stále větší skupina lidí si uvědomuje, že to, co jej jim sdělováno jsou víceméně drzé lži ve škále od jemné manipulace až po čisté hoprdoks.

Lidé se odklonili od manipulátorů, loutkařů a jejich loutek prostě jinam. Přitom věří, že jsou za lepším. Je složité říci, jestli jsou ještě lidé ochotni a schopni žít v tvrdé realitě místo toho, aby žili v jakémsi matrixu s brýlemi mámení na nose. Jistě takoví jsou a jsou za svým způsobem života. Pro ty ostatní platí, že nestačí jenom opakovat, že je císař nahý a nestačí se dokonce ani zbavit císaře s holou řití. Důležité je zbavit se těch, kteří nám holý zadek vydávají za do sametu oblečený nebo dokonce za haute couture. Dokud budou manipulátoři a jejich aliance ochotných z oblasti politiky, médií a společenských věd křičet, že vše, co neříkají oni, je manipulace a zlo, do té doby trvá naděje nás ostatních na vlastní svobodný život…

Tito lidé se usilovně snaží zacelit aktuální trhlinu v své „máje“, kterou je vidět nejen na holé zadky, ale i na plné kapsy a hlavně na všeobecné veselí z toho, jak jim jejich lži my blbci žereme a ještě za to draze platíme… Ta díra v „máje“ není zdaleka jen česká. Naštěstí i v EU, v USA a jinde ve světě jsou další síly, které tuhle „máju“ trhají na kusy a ignorují a obcházejí úspěšně jejich hlásné trouby.

Dokud se u nás budou dít takové hrozné věci, že si nenecháme dělat na hlavu, do té doby budou znít mediálním prostorem tak silná slova těch, kteří ze současného stavu tak dobře žijí. Nejlépe je taková slova prostě ignorovat a jednat podle vlastního poznání, citu a víry, získaných z bezprostředního kontaktu s jinými lidmi. Když přestaneme virtuální svět manipulace vnímat a živit ho svou účastí, brzo se i se svými věrozvěsty, slouhy a pisálky sesype sám. Není větší radosti a cti, než jít svým životem, svým jménem a na svůj účet…

Ale je to těžké, přetěžké…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

