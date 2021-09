Libor Lukáš: Otevřený dopis - Už žádné destrukční kličky!

reklama

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem nejen jakožto předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM), ale především jménem deseti tisíc občanů Přerova a blízkého okolí. Těch občanů, kteří letos na jaře připojili svůj podpis a osobní údaje pod petici, organizovanou naším sdružením. Jejím předmětem je požadavek na dokončení dálnice D1 v úseku Přerov - Říkovice. Toho dálničního úseku, který Vaše sdružení Děti země, pečující údajně o blaho naší planety a jejích obyvatel, různými administrativními a právními kroky dlouhodobě blokuje.

Rád bych Vám touto cestou položil několik otázek: Proč z tepla, pohodlí a klidu své kanceláře v Brně komplikujete život obyvatelům Přerova a okolí, kteří jsou naprosto katastrofálně postiženi nedokončením tohoto dálničního úseku? Je Vám málo, že tito lidé žijí v důsledku mnohaletých obstrukcí ze strany Vašeho rádoby ekologického neziskového hnutí v hluku? Je Vám jedno, že denně dýchají nekvalitní a špatný vzduch? Především kvůli Vám jsou na nedokončeném úseku každý den běžné mnohahodinové kolony, dopravní nehody s mrtvými a zraněnými. Přijde Vám to stále málo? Byl jste se tam vůbec někdy podívat? Zeptal jste se lidí, kteří tam žijí, co vlastně chtějí?

My ve Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě ano. Výsledek je srozumitelný snad i Vám. Sesbírali jsme deset tisíc podpisů obyvatel Přerova a okolí! Neschovávali jsme se za právní kličky, ale šli jsme rovnou a přímo mezi lidi. Ptali jsme se, co chtějí. Poslouchali jsme jejich příběhy, viděli jsme, v jakém prostředí musí kvůli nedokončení dálnice dlouhodobě žít a co musí snášet.

Jejich vzkaz je jednoznačný, jasný a snad i Vám srozumitelný: dokončete KONEČNĚ dálnici D1 mezi Přerovem a Říkovicemi.

Vaše strategie je roky stále stejná. Je to již stokrát obehraná písnička… V pondělí Vám vadí nedostatečné zdokumentování plánu zimní údržby v daném úseku. V úterý údajně zastaralá rozptylová studie. Ve středu chcete přesunout stavební řízení do Olomouce. V pátek se zřejmě namísto Památníku lovců mamutů v Přerově objeví živý mamut. Co to bude o víkendu? Podání blanketního rozkladu, který následně doplníte podle toho, co Vás v mezidobí napadne tak, aby to celé trvalo ještě déle?

Promiňte, ale tohle obyvatele Přerovska, ale také Zlínska, kde postupujete v případě dálnice D49 obdobně, vůbec nezajímá. Všichni už mají dost dalšího protahování staveb, obstrukcí, právních kliček i dalších bizarních a extrémních nápadů, jak stavby dálnic ještě o měsíce či roky protáhnout, a také významně prodražit.

Deset tisíc obyvatel Přerovska podepsaných pod peticí chce opravdu jediné: DOKONČIT chybějící kus dálnice D1. Přejí si žít v normálním a zdravém prostředí. Ne v tom, které jim Děti země svými kroky každou hodinu, každý den, zajišťují.

Proto Vás jako předsedu organizace Děti země, která má ve svém zájmu, jak to snad správně chápu, blaho našich dětí i vnuků na naší planetě, vyzývám k ukončení tohoto protahování. Už prosím žádné právní destrukční kličky. Odstupte od dalších administrativních aktivit tak, aby mohl být chybějící úsek D1 mezi Přerovem a Říkovicemi dostavěn. Obyvatelé Přerova a okolí si to jzaslouží a budou Vám za to vděční.

S vírou pro pochopení Vás zdravím a doufám v lidský přístup.

Libor Lukáš

Psali jsme: Libor Lukáš: Musíme řešit nedostupnost bydlení a vysoké ceny energií, ne omezovat svobodu a zadlužovat budoucí generace Libor Lukáš: Výstavba dálnic? Hlemýždí tempo, špatné zákony a šílená byrokracie Spravedlivý náčelník společné bohatství spravedlivě rozdělí? Omyl. Odskáčeme to všichni, varuje Lukáš z Trikolóry Lukáš (Trikolóra): Máme svůj COVID plán

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.