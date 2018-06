Lubomír Man: Kterou to polistopadovou naši politiku má Witowská na mysli

Koutkem oka jsem zahlédl na ČT jakýsi pořad moderátorky Světlany Witowské, ve kterém za lidovce účinkoval jeden z našich nejnelítostnějších rusobijců a komunistobijců Jan Bartošek, hned vedle něj bušil do stejných nepřátel a zel člověk mi zatím neznámý, Witowská se v roli moderátorky k probíhajícím nájezdům na hrůzostrašného nepřítele ochotně přidávala, takže lavině nenávisti, tentokrát upozorńující na naprosto nemožnou vyhlídku na možnost, že by do politiky naší země mohli svou tolerancí nebo netolerancí vládní politiky zasahovat i představitelé KSČM, vzdorovala za stranu sociálně demokratickou jen zcela osamocená Kateřina Valachová.

Samozřejmě, že tuto úlohu a váhu nového možného činitele zlehčovala, jak jen mohla, ale Witowská na ni vyzrála, když s gestem hrůzu a strach vyvolávající paní učitelky na ni zaútočila těmito slovy: Uvědomuje si paní Valachová a potažmo i sociálně demokratická strana, že je novou rolí KSČM ohrožena celá naše polistopadová cesta?

Jelikož mi její západoatlantický fanatismus (jak moc mi připomíná svazácký fanatismus socioložky Šiklové a herečky Chramostové, které se v průběhu let přetavily ve fanatismus přesně opačný, ale stejně fanatický), vzal veškerou chuť dále pořad sledovat, přístroj jsem vypnul, ale slova Witowské o ohrožení naší polistopadové cesty coby čehosi nade vše pomyšlení posvátného, mi zůstala vězet v hlavě.

Kterou to cestu měla moderátorka asi na mysli? Tu, kterou zahájil Havel a která byla jen alternací tehdejší politiky amerických prezidentů Clintona a Bushe ml. a dala se charakterizovat heslem, že všechno západní a americké je dobré, i kdyby to bylo špatné, a všechno východní a ruské je špatné, i kdyby to bylo dobré, kterou do dnešního dne v poměrech domácích usilovně, náruživě a též zkostnatěle rozvíjejí lidé jako Kalousek, Fiala, Bělobrádek, Schwarzenberg, Herman, Gazdík a další postavy jim podobné?

Anebo že by snad měla na mysli její modernější politickou formu, kterou zahájil prezident Trump už svým volebním heslem z roku 2016, které znělo takto: Pojďme do toho společně s Ruskem? Nebo když ve stejném roce označil NATO za podnik už zvetšelý a obstarožní? Anebo když nedávno vyzval země sdružené v G-7, aby do svého sdružení povolaly zpět Rusko? Nebo když uvalil stejná cla na tzv. země nepřátelské, za jakou je brána např. Čína, též na země sdružené s USA společně v NATO, a tím prokázal, že NATO je pro něj už de facto cosi jako vzduch? Nebo když uzavřel dohodu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, kterého naši pravičáci a mainstreamová média po roky a roky zpodobňovala jako bestii v lidské kůži?

Takže co, paní Witowská, kterou to naši polistopadovou cestu vidíte v ohrožení? Tu prvou, inspirovanou Clintonem a Bushem ml., anebo tu druhou, inspirovanou Trumpem?

Mohla byste se nám, prosím, k této otázce vyjádřit?

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV