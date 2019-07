Ľuboš Blaha: Tohto ste agentom, milá pani

16.07.2019 21:31

"Nie som agentka Sorosa" is the new "mala som na maturitnom vysvedčení samé jedničky"? Pri všetkej úcte, ona to tá Čaputová nevidí, že sa nekonečne strápňuje? Rovnako, ako sa strápňovala Nicholsonová, keď hrdo dokazovala, že má maturitu.