Lukáš Kovanda: Bitcoin je teď nejdražší za poslední rok. Díky plánu Facebooku na vlastní digitální měnu

Kryptoměna bitcoin poprvé od loňského května překonala cenovou úroveň 9000 dolarů za kus. Odpoledne středoevropského letního času vystoupala dokonce nad úroveň 9300 dolarů. Bezprostředním důvodem cenového nárůstu jsou kroky společnosti Facebook, která se chystá veřejnost seznámit s bližšími informacemi o své chystané digitální měně. To dodává vzpruhu celému segmentu kryptoměn, neboť investoři větří přijetí kryptoměn opět o něco širší komunitou. Kromě bitocinu zdražují i další kryptoměny jako ether nebo litecoin.

Bitcoin od začátku letošního roku zhodnotil o více než 150 procent. Podle všeho mu k růstu pomáhá i napjatá atmosféra v mezinárodním obchodě a hrozba oslabení čínské měny. Kryptoměny jsou totiž velmi populární v Číně, která je velmocí v jejich těžbě. Představují tam vítaný zdroj diverzifikace portfolia zejména v napjatější době, jako je tato, kdy hrozí cenový propad konvenčních aktiv. Kryptoměny jsou sice extrémně kolísavé, avšak v časech, kdy hrozí rozkolísanost právě i konvenčním aktivům, získávají na atraktivitě. Tu pochopitelně umocňuje zájem o segment ze strany velkých a zavedených hráčů, jako je právě Facebook.

Lidé, kteří se rozhodnou vložit do bitcoinu peníze, by se však měli nejprve mentálně vyrovnat s tím, že už tyto peníze nemusí nikdy nemusí vidět. Je to tak trochu, jako by házeli z okna. Riziko ztráty je tak vysoké, že nelze hovořit o investici, a dokonce ani ne o spekulaci. Jde o ruletu.

Je však pravda, že zavedený finanční svět se k bitcoinu staví vstřícněji než během poslední masivní cenové horečky v segmentu kryptoměn, té ze sklonku roku 2017. Tehdy například šéf největší americké banky JP Morgan Jamie Dimon prohlašoval, že bitcoin objektivně nemá žádnou hodnotu. Dnes analytici té samé banky připouští, že hodnota jednoho bitconu objektivně činí kolem 5000 dolarů. Je totiž prý třeba do jeho ceny započítat cenu elektrické energie, která je pro vytěžení bitcoinu potřebná.

Facebook by měl svoji chystanou digitální měnu představit zítra. K jejímu vlastnímu spuštění by pak mělo dojít v roce 2020. Facebook dal podle listu Wall Street Journal dohromady konsorcium „Libra“, které sestává z více než tuctu společností zvučných jmen jako Visa, MasterCard, PayPal nebo Uber.

Digitální měna, kterou chce konsorcium vydávat, však bude navázána na koš konvenčních měn jako americký dolar nebo euro. Tím si bude chtít nová digitální měna získat důvěru u uživatelů. Zároveň se tím hned od počátku vzdá étosu a koncepce, která je charakteristická právě třeba pro bitcoin. Spočívá v tom, že bitcoin, stejně jako mnohé další kryptoměny, jsou ryzí alternativou, ba konkurencí konvenčním platidlům a platebním systémům, k nimž řada ze skalních příznivců kryptoměn sdílí naopak značnou nedůvěru.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

autor: PV