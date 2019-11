Lukáš Kovanda: „Hypotéka na celý život“ je dalším příznakem neutěšeného stavu na trhu s bydlením

V Česku se rozjíždí takzvané „hypotéky na celý život“, informují dnešní Hospodářské noviny. Několik tuzemských bank totiž nabízí hypotéku, kterou lze splácet až 40 let, v některých případech dokonce do 75 let věku. Banky se takto snaží vyjít vstříc mladším lidem, do 35 let věku, kteří rozložením doby splácení právě na čtyřicet let snižují výši měsíční splátky. Banky tak postupují v rozporu s doporučením České národní banky, která půjčování na více než standardních třicet let považuje za rizikové.

„Hypotéka na celý život“ je dalším příznakem neutěšeného stavu na trhu s bydlením v ČR. Potvrzují jej i dnešní čísla ČSÚ k dynamice cen v oblasti produkce. Poměrně vysokou dynamiku si navzdory obecnějšímu poklesu nadále udržují ceny stavebních prací a ceny tržních služeb, zejména těch v oblasti pronájmu. Oboje souvisí s boomem nemovitostního trhu, na němž ceny, včetně právě pronájmů, stoupají často až dramatickým způsobem kvůli omezené nabídce bydlení. Na něj developeři a stavební firmy reagují nárůstem v počtu nově zahájených bytů, jenž jen nejvyšší za posledních deset let. Ruku v ruce s tím rostou právě ceny stavebních prací, které meziročně zdražují takřka o pět procent.

I tak však nabídka bydlení zůstává nedostatečná, což jen dále vyhání vzhůru ceny bydlení, nemovitostí jako takových i pronájmů. Výsledkem jsou pak produkty typu „hypotéky na celý život“, které představují zvýšené riziko. Neutěšený stav v oblasti cen bydlení vyřeší nejlépe rychlejší výstavba. Tu však zatím stále znemožňují dlouhá povolovací a stavební řízení, v jejichž dálce je Česko leckdy na úrovni rozvojových afrických zemí.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

