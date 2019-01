Lukáš Kovanda: Mayová katastrofálně prohrála

Britská premiérka Theresa Mayová utrpěla v úterý večer historickou porážku – nejvýraznější porážku vládního kabinetu za poslední století. Plán vystoupení Británie z Evropské unie, který hájila, je tím v podstatě mrtvý. Neúspěch Mayové se čekal, bookmakeři sázkových kanceláří mu přičítali pravděpodobnost zhruba 97 procent a připraveny na něj byly do značné míry i trhy. Omračující je ovšem porážka i tak, a to kvůli počtu poslanců, kteří hlasovali proti. Jejich počet převyšuje o 230 počet těch, kteří hlasovali pro návrh. Takové číslo je na horní hranici těch odhadů, které byly z hlediska Mayové vůbec nejpesimističtější. Zároveň tak výrazná porážka nedává příliš šancí, že by mohl být na půdorysu stávající dohody učiněn ještě nějaký kompromis mezi Bruselem a Londýnem.

Libra v reakci na výraznou porážku Mayové dle očekávání oslabuje, o zhruba procento. Lze předpokládat, že takto výrazná porážka poznamená negativně americké a asijské burzy a zítra také burzy evropské. Premiérka Mayová má nyní tři dny na to, aby předložila alternativní plán brexitu. Bude ovšem čelit enormnímu tlaku jak opozice, tak vlastních a koaličních poslanců. A také pochopitelně médií a veřejnosti. Způsob, jakým Mayová prohrála, není dobrou zprávou pro evropskou, ani pro českou ekonomiku. Zvyšuje se pravděpodobnost takzvaného brexitu bez dohody. V silně polarizovaném britském parlamentu bude obtížné najít smysluplnou shodu. Brexit bez dohody je přitom ekonomicky nejbolestivější variantou, a to i z hlediska České republiky, pro niž e Británie pátým největším exportním odbytištěm.