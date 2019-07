Lukáš Kovanda: Zemědělci se radují, letos sucho obiloviny decimovat nebude

Zemědělce letos čeká dobrý rok. Dost možná dokonce výjimečně dobrý rok. Naznačují to první, červnové odhady sklizní. Další budou následovat v červenci a září. Poprvé minimálně od roku 2010 by se podle červnového odhadu mělo letos sklidit přes sedm milionů tun základních obilovin. Žádný z červnových odhadů sklizní v letech 2010 až 2018 nepřevyšoval hodnotu právě sedmi milionů tun. Zpravidla přitom dochází k tomu, že konečná sklizeň v daném roce je vyšší, než na kolik zní prvotní, červnový odhad.

Podobný vývoj lze očekávat i letos, pokud pochopitelně nebudou přes prázdniny trvaleji panovat extrémní povětrnostní podmínky. Na takový extrém jako loni to letos nevypadá, byť sucho zejména v západní části země bude opět problémem.

Pokud by letošní sklizeň byla jako v uplynulých letech vyšší, než předpokládá červnový odhad, zařadil by se letošní rok po bok let 2014 až 2016, kdy zemědělci zaznamenali výjimečně dobrou úrodu základních obilovin.

Už podle červnového odhadu by celková letošní sklizeň základních obilovin měla převýšit průměr posledních deseti let. Výsledek bude ale pravděpodobně ještě lepší, jak je již uvedeno. Příznivé je také to, že vyšší letošní sklizeň by letos měla pramenit především z vyššího hektarového výnosu, efekt rozšíření osevní plochy je se značným odstupem až druhotným důvodem.

Dobrá úroda základních obilovin je protiinflačním činitelem, neboť díky ní například polevuje tlak na růst cen pekárenských výrobků. Ty letos zdražují právě i kvůli loňské slabé úrodě obilovin.

Je však třeba vzít v potaz, že sklizeň řepky by měla být letos podle červnového dohadu o více než deset procent slabší než loni. Osevní plocha řepky totiž meziročně klesla o necelých osm procent a došlo také k poklesu hektarového výnosu. Produkce řepky by ale i tak měla letos přinejhorším zhruba odpovídat desetiletému průměru.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

