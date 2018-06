Marcel Winter: Pane poslanče Zaorálku, omluvte se Vietnamcům i Vietnamu

Protestuji jménem Česko-vietnamské společnosti a mnoha Vietnamců žijících v ČR i ve Vietnamu, kteří mne o to požádali, proti veřejnému paušálnímu hanobení všech Vietnamců, zejména vietnamských studentů a státu Vietnamu poslancem ČSSD Lubomírem Zaorálkem na čtvrtečním jednání sněmovního zahraničního výboru.

Předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a exministr zahraničí Lubomír Zaorálek prohlásil, že Vietnam je organizovaný zločin a bezpečnostní riziko prvního řádu. Uvedl také, že studentská víza pro Vietnamce jsou nejlepším nástrojem, jak dostat zločince do ČR. Snažil se tím čelit oprávněné kritice se špatnou situací s vydáváním víz do ČR pro Vietnamce.

Vízová politika ČR ve Vietnamu má mnohaleté problémy zaviněné zejména zprostředkovatelskou korupcí. Za zajištění víza do ČR vybírají zprostředkovatelé od zájemců vysoký úplatek, v současnosti ve výši 18 000 USD, což kritizujeme již od roku 2006. Proto jsme již v červenci 2016 předali vládě i MZV náš pilotní zkušební projekt, který by jakoukoliv korupci zamezil a vietnamské ministerstvo práce a sociálních věcí jej písemně podpořilo.

Tento náš návod však nikdo nevyužil a naopak tehdejší ministr Lubomír Zaorálek neumožnil, aby do státní Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě nastoupilo ke studiu 26 řádně přijatých vietnamských maturantů, jejichž rodiče chtěli předem škole uhradit školné i poplatky za stravování a ubytování. Rozhodně to nebyli žádní zločinci, jak je nyní paušalizoval Lubomír Zaorálek.

Píší mi rozhořčení Vietnamci, kteří žijí ve Vietnamu a v minulosti u nás vystudovali vysoké školy, protože vyjádření Lubomíra Zaorálka se jich velice dotklo. Například pan Ing. Do Ngoc Viet Dung ze Společnosti vietnamsko-českého přátelství z Hanoje mi napsal: "Chtěl bych svoji 19 letou dceru poslat do ČR na studium, stane se z ní zločinec?", a protože se osobně s exministrem Zaorálkem osobně setkal (na fotografii je třetí zleva), poslal mu s touto otázkou svůj dopis.

Paradoxem je, že web velvyslanectví ČR v Hanoji vyzývá Vietnamce, aby navštívili ČR, možná po výroku Lubomíra Zaorálka tuto veřejnou výzvu zruší.

Stát Vietnam není organizovaný zločin, všichni Vietnamci nejsou zločinci a zejména nejsou žádnými zločinci vietnamští studenti, kteří úspěšně studovali a nebo studují na našich vysokých školách! Vietnamští studenti studují v USA, Anglii, Austrálii, v mnoha zemích EU a nikde nejsou žádnou bezpečnostní hrozbou. V USA dokonce vietnamští vysokoškoláci pracují i v NASA. Pane poslanče Lubomíre Zaorálku, veřejně vás žádám, omluvte se Vietnamcům i Vietnamu.

Marcel Winter

čestný předseda a tiskový mluvčí Česko-vietnamské společnosti

Dopis Ing. Do Ngoc Viet Dunga poslanci Lubomíru Zaorálkovi:

Vážený pane předsedo,

ja vás osobně znám ve VNM. Je mi moc líto, když jsme zrovna dnes společně připravovali český hudební program v Hanoji, kde jsme cvičili Českou hymnu, Okolo Hrace a Holubí dům pro CZ-VN událost, přitom jsem dostal váš pohovor o Vietnamu z FB (ZDE).

Jste vysoký politik a proto máte různé důvěrné informace. Přestože dáte dohromady náš národ s těmi lidmi, kteří tuto zemi ovládají, jako kdysi vaši zemi ovládal totální režim... Byla ještě horší doba ale Česká republika nikdy nebyla zločineckou organizací, protože máme přátele, kteří většinou nejsou zločinci. Jste-li čestný politik, dejte vědět, co se s vámi stalo a trvate stále na to, že Vietnam je organizovaný zločin a že právě studentská víza jsou nejlepším nástrojem, jak dostat zločince do ČR.

Pošlu brzo svoji 19letou dceru do ČR na studium. Mám ji nechat doma nebo poslat někam jinam, aby se nestala zločinkou vaší země?

Děkuji za odpověď

Jsem s pozdravem. Možná vaši zemi na konci roku navštívím i vás rád uvidím.

Ing. Viet Dung

Hanoi

PS: Pro jistotu vám pošlu naši společnou fotku:

