Marcel Winter: Vietnamské mango míří do Evropy

Nguyen Thi Minh Nguyet, ředitel Vietnam Golden Gate JSC, jedné ze dvou velkých exportních firem vyvážejících vietnamské mango do Evropy uvedl, že do konce února bude odesláno osm tun manga, potom osm tun týdně a pak postupně budou zásilky manga z Dong Thap do Evropy navyšovány. Mango se v Dong Thap připravuje celý rok ve třech velkých podnicích a balí se do ovocných sáčků, aby byla zajištěna nejen bezpečnost, ale i krásný design. Každý přepravní exportní karton obsahuje vždy pět kilogramů tohoto velmi hodnotného, zdravého a lahodného ovoce.

Exportní firma Vietnam Golden Gate JSC spolupracuje v Evropě se společností MCE z Holandska, která dodává zemědělské produkty do 24 zemí v Evropě. V historii bylo vietnamské mango prvně vyvezeno v roce 2019 a to do USA, kde již získalo velkou oblibu.

V provincii Dong Thap v deltě Mekongu mango produkuje 8 družstev, 37 družstevních skupin a 23 klubů pěstitelů manga, kteří toto ovoce pěstují na 13 000 hektarech, s celkovou produkcí 113 000 tun. Mango z 5 184 hektarů má zajištěné kódy oblasti Dong Thap pro obaly na export. Výhradně na 1 019 hektarech se pěstuje mango způsobilé pro export do rozvinutých zemí, například do Evropy, Austrálie a do USA.

Kvalitní mango z Vietnamu obohacuje i zpestřuje evropský trh a to je super!

