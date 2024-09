Marek Zeman: Klimatické změny jsou, ale nikoliv dle webu Fakta o klimatu

Klimatické změny probíhají. Ať již jsme svědky extrémních veder, jako byly v minulých týdnech, nebo extrémních dešťů, jako jsou v tyto dny. Vůbec nechci zlehčovat obtíže a mnohdy tragédie, které tyto změny provázejí. Jsme svědky obrovských požárů, kterými trpí lidé i příroda. Také současné záplavy způsobují velké materiální škody a oběti na životech lidí. Je však třeba si přiznat, že tyto přírodní změny prostě život na naší planetě přináší. Stejně jako infekční nemoci či zemětřesení nebo výbuchy sopek.

Těžko říci, co si mysleli lidé v pravěku, které stejně jako nyní nás , rozmary přírody provázely. Na konci poslední doby ledové (tj. na začátku nyní probíhající doby meziledové – tzv. interglaciálu – někdy kolem roku 9600 př. n. l.) údajně mohl přejít náš předek suchou nohou z Anglie do dnešní Francie nebo z Indie na Šrí Lanku či z Austrálie na Tasmánii. Tehdy byla hladina světových moří o 48 m níže. Voda byla vázána v ledovcích, které zasahovaly hluboko do dnešních kontinentů. V oblasti Beringovy úžiny byl v době ledové ledovcový most, který posléze vlivem tání ledovců roztál a kontinenty se již nedaly suchou nohou přejít. Kdyby tento most nespojoval Asii s Amerikou, těžko by se homo sapiens rozšířil v době ledové do Ameriky, když hloubka v Beringově úžině je dnes 90 m. Ale lidé v pravěku o tom tak moc nepřemýšleli, měli jiné starosti.

Klimatické změny tedy nejsou na Zemi ničím novým, probíhají někdy rychleji, jindy pomaleji. Nyní se zdá, že rychleji, ale je to spíše náš subjektivní pocit daný tím, že se jich přímo účastníme. Bohužel se dnes stalo obecně přijímanou pravdou, že za stávající změny klimatu může především člověk a to svou průmyslovou výrobou. Vnikla hypotéza, která říká, že stávající klimatické změny a především jejich rychlost – jsou zásadním způsobem ovlivněny skleníkovými plyny. Mezi ně řadíme i kysličník uhličitý, kysličník dusný nebo metan, jejichž produkce v industriální době vzrostla. Jinými slovy si za tyto změny můžeme sami. Webové stránky ústavu Otevřená data o klimatu, z.ú., která jsou známá pod názvem Fakta o klimatu, nám dokládají na grafech, textech a obrázcích, jak zásadním způsobem člověk negativně ovlivňuje klimatické změny a jak se všichni musíme změnit. Celá tato hypotéza, kterou si vzala za své Evropská komise pro minulé i pro právě začínající funkční období a nazvala jí Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal), je spíše manipulací s fakty, než skutečnou pravdou. A to i přes to, že tuto „pravdu“ některé světové instituce a někteří vědci podporují. Rovnice: klimatická změna – skleníkové plyny – negativní vliv člověka není prokázána a zdá se, že vliv člověka na klimatické změny je zcela minimální ne-li žádný. Fakta o klimatu nám ale předkládají jen jediný pohled na příčinu klimatických změn, který navíc je nejspíše zcela mylný. A tím je právě pohled na skleníkové plyny jako na rozhodující činitele klimatických změn a zároveň pohled na člověka, který za to vše může. Fakta o klimatu nicméně pouze vytvářejí představu vědecky podložené „pravdy“, která nás má vést k záchraně planety prostřednictvím dekarbonizace, tj. úplného odklonu od fosilních paliv a jejich náhradou obnovitelnými zdroji. Ale již neříká, že máme prakticky pro nic obětovat celý náš stávající způsob života! Podrobme tedy Fakta o klimatu kritickému myšlení, místo automatického a pohodlného přijímání jejich „důkazů“.