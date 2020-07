Martin Červíček: Schodek státního rozpočtu chápu, ale nechápu, že se vůbec neuvažuje o úsporách na provozu státu

reklama

Pondělí

… den upálení Mistra Jana Husa - a možná se budu opakovat, ale myslím, že je třeba si to připomínat stále, resp. v tento den o to více, - že pravda má stále svou velkou cenu a neměli bychom jí pohrdat. Skrze ní máme šanci poznat věci, jaké skutečně jsou a díky tomu se rozhodnout, na čem má smysl dále stavět, a čemu naopak nevěřit.

...sváteční den jsem strávil s rodinou a s malým Toníkem zejména jsme si to užili na výletě historickou parní lokomotivou 310.0134 (viz můj pondělní příspěvek)

Úterý

…jednání s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. ohledně konečného výběru silnic, které letos budeme opravovat – přijdou-li tolikrát vládou avizované navýšené peníze ze SFDI. Aktuální seznam staveb naleznete ZDE.

… mimořádné zasedání Rady KHK k 6 bodům programu, které se vztahovaly převážně ke schválení výsledků veřejné zakázky na rekonstrukce silnic a rekonstrukci plicního a kožního oddělení nemocnice Trutnov. Neuvěřitelná debata byla kolem pouhého průzkumu námi používaných nemovitostí v pevnosti Josefov, a snad nás bude opravdu do budoucna více, kteří budou chtít pomoci záchraně této rozsáhlé památky nejenom slovy.

…a přestože jsem se už druhým dnem snažil překonat bolest v krku svým beraním způsobem…tedy pouze vůlí, bohužel tato metoda příliš nezabrala, a tak jsem se po skončení pracovního programu raději odebral zkusit k léčbě přidat i postel.

Středa

…do rána již zjevná angína se odmítla dát na ústup, a protože „doba koronavirová je doba koronavirová“ , - zodpovědně jsem se vydal na test COVID-19. Dopadl naštěstí negativně.

„Na otočku“ jsem jel do senátu, abych alespoň, když jsem z důvodu nemoci nemohl setrvat na plánovaná jednání až do konce, vyřešil s kolegy to nedůležitější a jednání i bez mé účasti mohla proběhnout plnohodnotně.

Cestou jsem v médiích sledoval projednávání navýšení deficitu rozpočtu a jenom bych dodal, že schodek státního rozpočtu ve výši 500 mld. korun bych za současné ekonomické situace mohl pochopit, ale to by vláda musela mít vůli vše podrobně a důvěryhodně zdůvodnit. Za této situace bych však zcela jistě souhlasil s úsporami na provozu státu, a že o nich stát vůbec neuvažuje, to pochopit nemohu!

Čtvrtek

…s ohledem na zdravotní stav jsem se zabýval především agendou na krajském úřadě a odpověďmi na došlé dotazy občanů. Dostal jsem také několik dotazů od novinářů týkajících se nominace JUDr. Jiřího Kauckého senátorským klubem ODS na pozici předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož volba bude plénem Senátu PČR projednána v druhé polovině července. Pro jeho nominaci rozhodla nezpochybnitelná odbornost a kompetentnost v legislativní oblasti, což dlouhodobě potvrzují výborná hodnocení jeho práce v jednotlivých pozicích, jež v průběhu své více než dvacetileté praxe ve státní službě zastával. Také já osobně jsem měl opakovaně možnost, se v rámci své předchozí profesní kariéry o jeho kompetentnosti přesvědčit, a tím ji také potvrdit. Jsem proto přesvědčen, že vše potřebné k prokázání relevantnosti své kandidatury ve vztahu k stanoveným požadavkům bude schopen JUDr. Jiří Kaucký doložit nejenom svým členstvím a prací, ať už jako člen Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Rady vlády pro seniory a stárnutí, Rady vlády pro rovnost žen a mužů nebo jako předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, ale v neposlední řadě i svými pracovními výsledky v dalších služebních pozicích, včetně funkce státního tajemníka Ministerstva vnitra ČR.

…také jsem zachytil tuto zprávu ZDE, na kterou bych rád zareagoval:

Po více než tříletém jednání s městem jsme připraveni převzít most do své správy, a to i přes vědomí, že ho dostáváme neopravený – téměř v havarijním stavu. Čekají nás zde investice přes 60 milionů korun. Jsme přesvědčeni, že byť se o Malšovický nadjezd do této doby nezpochybnitelně staralo město Hradec Králové, majetkově by nyní měl být součástí krajské silniční sítě. Pokud bychom se ovšem měli, těsně před skutečným předáním zmíněného majetku do správy kraje, s městem dohadovat o dílčích opravách, připadalo mi by to úsměvné či spíše neuvěřitelné. Jsem tedy rád, že opravu poškozených svodidel město zajistí a předá kraji most v provozuschopném stavu. Kraj je následně připraven na investici do jeho další rekonstrukce.

Pátek

…ještě v opatrném provozu, ale absolvoval jsem dvě jednání na KÚ ke zdravotnictví – zejména k Oblastní náchodské nemocnici a potom také o železniční dopravní infrastruktuře s mezikrajským přesahem. A v té souvislosti mne napadá i drobná mezikrajská autobusová „novinka“ - od soboty 6. června jezdí autobusové linky 991 a 995 na Zlaté návrší ZDE, které se tak stane veřejně dostupnější například pro cestovatele směrem od Jilemnice, Harrachova nebo Rokytnice. Dostupnost se zlepší také díky prodloužení linky až do/z Martinic v Krkonoších, kde bude autobus navazovat na spěšné vlaky do/z Trutnova a Chlumce nad Cidlinou. Více k novému spojení naleznete ZDE.

… ve své senátní kanceláři v Náchodě jsem odpoledne jednal ohledně tzv. Vysokovské spojky, přeložky Náchod - Velké Poříčí a problémů náchodské sportovní haly.

Sobota, neděle

…vždy se snažím plnit své sliby. Dodržel jsem jej i tentokrát a navštívil dobrovolné hasiče v Orlickém Záhoří na 13. ročníku Orlicko-Bystřického závodu v požárním sportu. Bylo to moc fajn. Na zbytek víkendu jsem se ale poslušně vrátil do postele k doléčení, abych do nadcházejícího týdne mohl vyrazit v plné kondici, kterou přeji spolu s dobrou náladou a všemi aktivitami, které k prázdninám patří, i Vám všem.

