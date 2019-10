Martin Červíček: Věci nikdy nejsou černobílé

Pondělí

... svůj „americký týden“, jsem spolu s předsedou Senátu PČR a 4 dalšími kolegy senátory zahájil návštěvou vojenské námořní základny NATO v Norfolku. Nachází se zde i pracoviště Armády ČR zastupující zájmy České republiky ve struktuře Allied Command Operations ACO (příprava na rizika obrany států v rámci NATO). V Norfolku je také struktura Allied Command Transformation ACD zaměřená na aktuální operace/mise. Debata s našimi vojáky se také nevyhnula současné krizi v Sýrii a útoku Turecka. Kvituji profesionalitu našich vojáků, kteří na naše dotazy odpovídali naprosto věcně s jasně danou prioritou v prvé řadě hájit zájmy své vlasti a se snahou vysvětlit vzájemnou spolupráci států v rámci NATO bez ohledu na politiku a individuální názory. Podle mého názoru prezident USA spontánně, a bez předchozí vojensky odborné konzultace, rozhodl o stažení svých vojáků ze zmíněné zóny a úplně nezavnímal všechny další mezinárodní konsekvence. Následně (což patrně nikdy nepřizná) si začal uvědomovat, že tohle není správná cesta (kongres, dopis prezidentovi Turecka apod.) a couvá/hledá jiné řešení, o kterém se už nejen radí, ale nahlas informuje i vojenské prostředí. Vždy platí, že neinformovanost a nedostatečné vysvětlení vojenské prostředí vnímá velmi citlivě. O to více si vážím vyjádření, které směřuje k tomu, že nyní aliance musí udělat vše proto, aby se konflikt nerozrostl do nepředvídatelných vojenských rozměrů. Myslím si, že Donald Trump ve své roli jednoho z nejmocnějších lidí na světě prostě selhal. Zřejmě dal na svoje pocity, nevyužil americkou administrativu k odborné diskuzi o správnosti svého rozhodnutí, následně si myslel, že emotivním v dopisem vše vrátí zpět a Turci se podvolí jeho změně názorů. A teprve nyní je ochoten se radit s politiky kolem sebe, aby je uklidnil a našel nějaké přijatelné rozhodnutí o dalším postupu. Vždy jsem si myslel, že současný americký prezident v dobrém slova smyslu rozčeří vody, ale současně bude dostatečně korigován prezidentskou administrativou. Dnes si to už bohužel přestávám myslet, neboť časté personální změny v americké administrativě svědčí o tom, že tam není silná osobnost, která by plnila úlohu „brzdy“ prezidenta. Současně není ani v republikánské straně prakticky žádný zásadní vyzyvatel, což ve svém důsledku zřejmě znamená, že Trump má i republikánskou stranu tvrdě pod kontrolou. Ale třeba se mýlím. Jako možný scénář vidím, že budou hlídat důležitou infrastrukturu a zóna bude pod dohledem spojenců NATO, aby se turecká agrese trochu rozmělnila?! Uvidíme. Ale o Sýrii a nedůvěryhodném rozhodnutí amerického prezidenta, kterým Turecku umožnil zahájit vojenskou akci, jsme se na různých úrovních s politiky bavili v průběhu celého pobytu v USA.

... v rámci námořní základny, která je největší na světě, založená v 1917 na poloostrově Wells Point a nachází přístav 75 letadlových lodí, jsme jednu z nich také navštívili – John. C. Stennis, je loď třídy NIMITZ USS, délka 333 m, šířka 77 m, dva jaderné reaktory, stavba z roku 1991 a čeká ji modernizace. Do vzduchu dostane 90 letadel po dvou ve 30 intervalech, není určená primárně k boji, ale na obranu, má 30 raket pro zásahy na cíle ve vzdálenosti až 4 míle. Vždy je doprovázena dalšími loděmi typu fregat, torpedorců, popř. ponorkami. Na lodi slouží až 6000 námořníků a bylo fajn si i vyzkoušet kapitánské křeslo tohoto letiště na vodě.

... návštěva historického hlavního města Virginie Williamsburgu, které bylo prvním kolonizačním místem Angličanů. Zajímavé místo věrně vypovídající o historii především přelomu 17 -18 století navíc doplněné setkáním se senatorem státu Virginie.

... setkání s regionální agenturou na podporu podnikání v čele s ministrem průmyslu státu Virginie, na němž jsme diskutovali spíše o ekonomice v souvislosti se zahraniční politikou USA, ale i jednotlivých států.

Úterý

... setkání s krajany - tradiční česká komunita, která do Ameriky přesídlila po válce Severu proti Jihu farmařit nebo po 1. světové válce. V Americe žije zhruba 1.7 mil našich krajanů a já jsem měl možnost si povídat s manželi, jejichž rodina pochází z mého senátorského obvodu - místa nedaleko Jaroměře, a mají ještě bratrance v České Skalici. Sympatičtí manželé s přehledem o naší zemi, kterým jsem rád slíbil pomoc, kdyby se rozhodli opět Českou republiku navštívit.

... i pro mne, jako nekuřáka, zajímavá návštěva továrny cigaretového giganta Philip Morris, kde denně vyrobí 450 milionů cigaret a každý den z nich na dani v USA odvedou přes 20 milionů dolarů. Reklamu na cigarety tu ale nikde neuvidíte, kuřáci mají striktně vymezený prostor, a zapálit si cigaretu mimo něj a ještě metrovou okolní zónu, je nemyslitelné.

... druhé setkání s představiteli regionální agentury a seznámení se s konkrétními příležitostmi státu Virginie pro naše podnikatelské prostředí. Když to velmi stručně shrnu - vynikající dopravní infrastruktura, chytrý region, přátelské akademické prostředí, nízké náklady pro život, kontrola bezpečí a mnoho dalších důležitých center v dosahu = přívětivá destinace pro případný byznys v Americe.

... rád jsem pohlédl do očí generálu Georgovi Washingtonovi, i když už jenom těch z mramoru v Kapitolu.

... jednání s předsedou Senátu státu Virginie a následně s guvernérem bylo spíše o připomenutí spolupráce a přátelství v rámci severoatlantické vazby, která nemá končit jen spojenectvím v NATO.

... návštěva starosty města Richmond a zajímavá debata o zbraních. Amerika je v této problematice úplně jiná - žádná registrace, postihy, zkoušky nebo psychologická vyšetření. Držení zbraní zde, na rozdíl od nás, nemají pod legální kontrolou vůbec a troufám si konstatovat, že Česká republika je z hlediska zákonných podmínek pro držení zbraní nebo pravidel jejich použití někde úplně jinde. I proto se příští týden v Senátu PČR budu snažit přesvědčit kolegy o nutnosti - byť symbolicky ústavně - vložit do Listiny základních lidských práv a svobod právo na obranu svého života i se zbraní za dodržení zákonných podmínek. V žádném případě nepůjde o rozšiřování tohoto práva (platných zákonů upravujících vše o zbraních se tato změna nedotkne), ale jako ochrana zamezující v budoucnu tzv. vytunelování platné právní úpravy v České republice.

...večeře na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu. Velvyslanec Hynek Kmoníček byl příjemným společníkem a poslouchat jeho dlouholeté zážitky ze světa, mě nenudilo ani chvilku.

Středa

... jednání a podpis smlouvy o spolupráci na projektech týkajících se jaderné energie mezi Akademii věd ČR a Ministerstvem průmyslu USA. Díky jedinečnému zařízení v Řeži u Prahy, které umožňuje za obrovských investic zkoumat alternativu ke stávající formě jaderné energie, jsme v této oblasti velmi zajímavým partnerem.

... řada osobních setkání se senátory (napříč demokratickou i republikánskou stranou - Manchini, Johnson, Barrosso) a jednání o energetice, spolupráci v rámci NATO, řešení krize v Sýrii atd.

... setkání s bývalou ministryní zahraničí v USA a současně českou rodačkou - paní Madeleine Albright. Povídali jsme si o mnohém – o demokracii, Česku v posledních 30 letech, vstupu do NATO, o Václavu Havlovi i současné politice USA. Hodně zajímavá debata byla o příčinách korupce a potřebě takových osobností na klíčových pozicích, které dokáží nejenom mluvit o pravdě a zásadách, ale svými morálními vlastnostmi a skutky jsou toho důkazem. A pro všechny, kteří zase budou metat blesky - nikdy jsem nevyjádřil souhlas se všemi rozhodnutími či kroky Madeleine Albrightové. Věci ale nikdy nejsou černobílé a se zodpovědností za svá rozhodnutí se musíme umět vyrovnat každý sám. (Což bohužel v dnešní době schovávání se a psaní odvážných „pravd“ v závětří sociálních sítí není příliš „trendy“.) Vedl jsem rozhovor s inteligentním člověkem, silnou osobností a také ženou, která po většinu svého života rozdávala spíše mužská rozhodnutí. Nemusím se vším souhlasit, mohu se vůči některým jejím krokům a názorům i vymezit, ale to neznamená, že v některých se nemůžeme shodnout a, že mě i taková setkání nemohou inspirovat.

... pracovní oběd s ACBA - asociací amerických investorů působících v ČR (např. IBM, Pfizer, MOTOROLA apod.). Mým hlavním tématem k diskusi bylo se zástupci MOTOROLA mluvit o plánech v oblasti rádiového spojení pro bezpečnostní složky v ČR. A protože dlouhodobě vnímám neutěšenou situaci v kvalitě, ale hlavně možnostech rozvoje naší stávající rádiové infrastruktury, jsem připraven pomoci MV ČR v případné přípravě potřebných odborných diskuzi na toto téma pohledem zahraničních investorů.

... na závěr třetího dne pracovní večeře s krajanskou komunitou a zástupci českých škol a spolků v Americe.

Čtvrtek

... položení věnců u památníku TGM ve Washingtonu. Symbolicky jsme tak uctili nejen osobnost Tomáše Garrigue Masaryka, ale také téměř v předvečer oslav 28. října přijali od zástupce ministra zahraničí USA gratulaci ke 101. výročí vzniku Československa. Osobně jsem bez ohledu na slavnostní ráz tohoto setkání pociťoval ohromný respekt k tomu, čím vším si naše země ve své historii prošla, a co zvládla. Zejména tady, v zemi – pro mnohé symbolu svobody – jsem pociťoval vděk za to, že doma žijeme v demokratické zemi a současně povinnost dělat vše proto, abych hodnoty a principy vydobyté svobody kultivoval nejenom sám v sobě a své práci, ale pomohl je rozvíjet vysvětlováním svým dětem a všem lidem, kteří budou mít ochotu se alespoň na chvíli zastavit a přemýšlet odpovědně o věcech kolem sebe. Nic není hotovo, nic není navždy, a proto je třeba pokračovat!

... slavnostní odhalení grafitti Jana Kalába k výročí sametové revoluce v bývalé stanici metra, dnes místa netradičních setkání a společenského života - koncerty, divadlo a mnoho dalších věcí se odehrává v tomto podzemí Dupont Circle.

... na recepci k státnímu svátku na Velvyslanectví České republiky v přišlo na 400 hostů z diplomatického prostředí. V atmosféře večera rezonovala úcta a respekt k naší zemi, a to nejen kvůli událostem před 30 lety.

Pátek

... den vzhůru nohama aneb návrat do našeho času. Absence spánku mnoho energie nedodává, ale při cestě z letiště jsem se nevyhnul ještě zastavení ve své kanceláři v Senátu PČR a cestou zpět i té na Krajském úřadu KHK, abych vyzvedl poštu a vyřídil resty tohoto týdne.

Sobota, neděle

...konečně s rodinou. Věřím, že si i Vy užíváte v rámci tohoto prodlouženého víkendu krásné – téměř letní počasí. A pokud byste ještě chtěli absolvovat nějaký hezký podzimní výlet - třeba do našich krásných Orlických hor, spolu s mými kolegy z dopravy pro Vás máme malý tip – nově otevřenou rozhlednu ve Velké Deštné, kam se můžete pohodlně vydat i (v těchto dnech posílenou) veřejnou dopravou. Nejvíce autobusů pojede od Národního domu v Deštném v Orlických horách na Šerlich – v 8:19, 8:26, 9:02, 9:26, 9:47, 10:19, 10:55, 11:35, 12:12, 12:23, 12:26, 12:50, 13:25, 13:47, 14:19, 14:21, 14:45, 16:05 a 16:26. Opačným směrem se vás autobusy dopraví v 8:45, 9:15, 9:45, 10:00, 10:45, 11:15, 11:55, 12:45, 13:00, 13:15, 14:00, 14:15, 15:20, 15:50, 16:20, 16:45 a 17:19. Z Dobrušky na Šerlich autobusy pojedou v 7:46, 9:46, 11:46 a 13:46. Pokud se na výlet vydáte z Nového Města nad Metují, tak můžete využít autobusové spojení v 7:40, 8:45, 11:40 .

Krásný nadcházející týden Vám všem.

