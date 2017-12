Martin Komárek: Jak se rok 2017 zapíše do budoucnosti

Aspoň se nám to teď tak jeví. Uprchlíci prchají a umírají, ale už ne tolik, aby si toho evropská média zásadně všímala. Syrská válka je krutá, ale trvá to už příliš dlouho, takže to unavuje a navíc tam Putin s Asadem hrají gorodky, což je temná ruská hra, kterou z Nerusů hraje právě jen Asad.

Satan Trump dosedl na trůn, ale k upřímnému zděšení svých nepřátel nezničil svět. Korejský Kim pořád jen máchá tlustou pěstičkou, ale svět taky nezničil. Válčí se v Jemenu, ale koho by to zvedlo ze židle. Leda básníka, který napsal: „Pušku v ruce, v duši křemen, s ohněm v srdci hájím Jemen.“

Obyčejně to bývá tak, že v letech, kdy se nic nestalo, zakládá se na roky, v nichž e něco stane, něco, co změní svět. Někdo by řekl: Vyvěrají potůčky, které zplodí záplavu, která smete civilizace. To by však byla tekutá fráze, byť pravdivá. Frází se děsím víc než potopy, řeknu to tedy jinak, po našem: Tichá voda břehy mele. A je to.

Nuže, co se zapíše do budoucnosti?

V první řadě technologie. Ne onen Trumpův tanec svatého Víta o dobytí Marsu.

Padlo zásadní rozhodnutí: Automobily budou jezdit na elektřinu a budou jezdit s autopilotem. V nejbližších letech to změní zemi podobně jako vynález automobilu jako takového. Zprvu to byla hračka pro kutily a výstřední zazobance, za pár let tím drandil i Saturnin.

Začal nástup virtuální reality. I to zatím vypadá jako hračka proč pařany a sexuální maniaky. Je to ale větší skok, než přistání na měsíci. Kosmos lidé nedobydou, neboť na to v nejbližším staletí nebudou mít prostředky. Vytvoří si svůj nový. Každý člověk bude moci vytvářet svět, který bude postupně plně funkční. Bude mít prostor, čas, barvy, chutě, vůně, půjde nahmatat. Nebude to hra.

Bude to jeden z největších šoků, v dějinách: To, co jsme považovali za tvrdou realitu, je možná taky jen počítačová hra.

V politice začala pučet dvě semínka.

Statečný odpor Katalánců proti madridské vládě a nešikovnost Madridu může být začátkem rozpadu evropských národních států, těch států, které přinesly zatím největší zlo v dějinách.

Amerika uznala Jeruzalém hlavním městem Izraele. Návrat vyvoleného národa do Jeruzaléma je mýtický konec dějin. A může to být začátek třetí světové války.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

