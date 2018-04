Martin Komárek: Místo chudé nevěsty chudá děvka?

V politice se snaží velikonoční zázrak zmrtvýchvstání zopakovat sociální demokracie. A protože jsme v politice, ne tedy výkonem, ne tedy pokáním, ale podvodem a zneužitím situace.

Ale dost už té paralely, abychom neumazali Velikonoce sociální demokracií víc než rozbitými vejci. Použili jsme ji jen proto, abychom ještě zdůraznili, co chceme říct: Tohle nemůže dopadnout dobře.

Proč?

Ano hlásí, že je nad ideologiemi, že komunisté, natož pak sociální demokraté nesmrdí. To je fakt, můžete si čuchnout sami. Pravda je i to, že strany, které se považují za středopravé, jednání o koalici urážlivě odmítly. Jestliže mě však odmítne chudá ošklivá nevěsta z obav, aby si nepokazila pověst, neznamená to, že si hned vezmu chudou a ošklivou děvku, která ze mě navíc pumpuje prachy.

A sakra, z těch metafor se nemůžeme dostat, ale tahle aspoň není vznešená, že ano.

Politicky vzato, na chystaném svazku mohou vydělat jen komunisté.

Ano prodělá jistě. Křesla a vliv dá někomu, kdo si to nezaslouží a teď je jedno, jestli křesla budou čtyři nebo pět. Bude muset ustoupit z programu a ještě bude slýchat, jaká je to od socanů milost, že šli do vlády s obviněným mužem.

Tohle totiž není kompromis, to je vetchý handl. A každý takový handl reformní stranu poškodí. Lidé dokážou svému favoritovi prominout lavírování. Ale důvěra má své meze. Kdo by si nepamatoval smrtelný střet se socany na sklonku Sobotkovy vlády? A změnily se jejich nezpůsoby jen proto, že Sobotku vystřídal jeho věrný pobočník?

Vetchý handl poškozuje stranu i uvnitř. Když handlujeme na úrovni nejvyšší, není to posvěcení pro komunální kšeftování. Tam se vesele kšeftuje už teď.

Ano zamíří mezi tradiční strany. Je nejvýkonnější, má nejsilnějšího vůdce, skvělé píár, ale jede v tom taky. A to je začátek konce. Politická karma existuje.

A ČSSD? Její hříchy ji stáhly do brlohu. Nyní chce z brlohu přesednout do královského paláce. Aniž by prožila očistu, pochopila, oč běží. Jistě, pár funkcionářů si přijde na slušné peníze a zajistí si zlaté padáky, strana však navždy zahyne. Babiš ji likvidoval, i když měla většinu, teď ji zašlápne jako červa, kterým ČSSD dnes je.

A tak budou křenit komunisti. Držíce pracku na čudlíku moci, do ničeho se nezapletou. Opravdu? Opravdu jim voliči, kteří milují Rusko a považují NATO za agresivní pakt, odpustí tento komplot nekomplot?

Andrej Babiš možná sází na to, že jakmile vládu sestaví, umožní mu jeho síla a síla jeho týmu vládnout tak, aby hanebný vznik vlády ospravedlnil. Možná se mu to i podaří, ale tenhle komplot poškodí zemi na celé roky, jako ji poškodila opoziční smlouva (pravda, ta byla mnohem hnusnější).

Co ale mají slušní politici dělat, když jim voliči rozdali nehratelné karty? Hlásit pass a poprosit o nové rozdání. Se vším rizikem, které to nese.

Živí totiž mohou zemřít a mrtví vstát z hrobů.

Jenže volič je v demokracii Bůh a jedinou ctností politika je v něj věřit.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

