Milan Frydrych: Událost dne - slyšení šéfa Fedu před bankovním výborem Senátu

Představitelé Evropské unie a Japonska dnes podepsali dohodu o snížení či zrušení celé řady cel. Jedná se o formalitu, jelikož detaily dohody se doladily již v prosinci minulého roku. Pro Japonsko se zruší 99 % cel, zatímco pro EU se jedná zhruba o 94 %, přičemž v následujících letech by podíl měl vzrůst na 99 %. Za tímto rozdílem stojí pro Japonsko kulturně a politicky citlivé výrobky jako je např. rýže. Pro Evropské exportéry se jedná především o vývoz chemických výrobků, potravin a alkoholických nápojů, zejména piva, vína, vepřového či čokolády a kosmetiky, které jsou v Japonsku historicky populární. Evropští exportéři tak zaplatí na clech o 1 mld. eur za rok méně. Pro evropské spotřebitele pak klesnou ceny čaje nebo ryb. Na druhou stranu se zvýší konkurence evropským automobilkám, jelikož 10% cla na japonská auta postupně klesnou na nulu. Obě strany si slibují nárůst zaměstnanosti a vyšší ekonomický růst. Dohodu musí schválit evropský parlament a japonští zákonodárci. Představitelé EU doufají, že by dohoda mohla vstoupit v platnost začátkem příštího roku. To je velice důležité pro Británii. Pakliže by dohoda vstoupila v platnost až po Brexitu (březen), Británie by si musela vyjednat vlastní dohodu.

Hlavní událostí dne však bude slyšení šéfa Fedu J. Powella před bankovním výborem Senátu. Očekává se, že Powell bude optimistický ohledně ekonomického růstu v nejbližší době, ale zároveň zdůrazní hrozby plynoucí z obchodní války. V neposlední řadě bude trh zajímat jeho přesvědčení o prosincovém zvýšení sazeb a riziko převrácené výnosové křivky.

OECD vydala zprávu o stavu české ekonomiky, pro kterou odhaduje růst HDP ve výši 3,8 % pro tento rok a 3,2 % pro rok příští. Jako největší brzdu současné expanze cituje vyčerpaný trh práce a nižší produktivitu práce. Dále zpráva obsahuje celou řadu doporučení od důrazu na inovace přes větší flexibilitu na trhu práce až k problému znečištění ovzduší. Naše prognóza je pro tento rok mírně pesimičtější a odhadujeme růst tuzemské ekonomiky na 3,5 %.

autor: PV