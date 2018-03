Milan Knížák: Horší než cenzura

V roce 1990 jsem vytvořil sérii počítačových grafik jako ilustraci pro Novou bibli, kde jsem dětské figury ze série Mutantů použil jako alegorii vzniku nové lidské rasy. Tato díla byla mnohokrát vystavena, mj. na velké výstavě „Nový ráj“ v roce 1996 v prostorách Mánes, UMPRUM a galerie Genia Loci v Praze. K tomu byl vydán katalog, kde jsou uvedeny i ukázky výše zmíněných ilustrací. Tento katalog byl posléze oceněn jako nejkrásnější kniha roku.

Počínání karlovarské policie, která údajně jedná na udání rusky mluvící kolemjdoucí, mne hluboce uráží a přemýšlím, že podám na všechny zúčastněné žalobu pro urážku na cti.

V naší zemi, kde televize je přeplněna erotikou v každou denní dobu, kde můžete získat bezproblémově jakýkoliv typ pornografie a to jak v tištěné tak elektronické podobě, kde někteří politici používají vulgární jazyk včetně hlavy státu, v takové zemi mi připadá napadání uměleckých děl jako dehonestace všeho, co se tady od listopadu 89 podařilo vybudovat.

Za mou uměleckou práci jsem byl souzen i za totality. Již od roku 1966 jsem byl evidován jako nepřítel socialistického zřízení. Přesto jsem si zachoval pocit vnitřní svobody a nehodlám se nechat ponižovat.

To, že si nějaká problematická osoba stěžuje, to chápu. Umění se někomu může nebo nemusí líbit a je v jeho povaze, že některé z nás irituje, ale že na to reagují státní orgány je absurdní.

Cítím se hluboce uražen a ponížen jednáním karlovarské policie a státních úřadů, které místo, aby garantovali mojí uměleckou svobodu, snaží se dehonestovat krajskou galerii i mne samého.

