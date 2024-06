Mira Třebická: Filip Turek ukradl v mateřské školce své spolužačce lízátko!

Ono nestačí že hajluje, ono nestačí že je sběratel všeho možného, on má doma nože s hákovým křížem, on je fašista a do toho všeho ještě lže! Nenahlásil stavbu zahradního domku, no a teď na něj prasklo to s tou spolužačkou, že ji okradl. On bude krást i v Bruselu!

Vyjížděla jsem ráno z garáže, mával! na mě soused a já mu pozdrav z okýnka auta opětovala. Zcela jsem ztuhla, vypnula motor, levá ruka, která zdravila, se začala třást a já si uvědomila, že jsem fašistka, že hajluji, že sousedi hajlují, že jsme národ fašistů. Zacouvala jsem zpět do garáže a zpytovala svědomí.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 3% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 11961 lidí

Nepochybuji o tom, že tato absurdní situace, ve které poslední roky žijeme, nedostihla jen mě, ale dostihla celý český národ. Na jedné misce vah máme lži o dotacích, lži o migračním paktu, lži o podnikatelské družstevní záložně a zpronevěře 350 milionů korun, o financování ODS z peněz vypraných v kampeličce, o neziskové organizaci Petra Fialy a osmdesáti dvou smlouvách v hodnotě 48 milionů korun, o dalších dotacích v hodnotě 28 milionů korun, o kauze Dozimetr, o sebevraždě šéfa kampeličky, o dalších úmrtích, o střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, o pochybeních ministra Rakušana, o pochybení Policie ČR, o dalších čtrnácti mrtvých. Mám pokračovat?

Mohla bych, ale už nechci, mám toho na dvě A4, ale kdo se postará o moje duševní zdraví? Psychiatři nejsou pro děti, natož pro starou ženskou. Tak budu jen prosit. Budu prosit naše sdělovací prostředky, aby začaly objektivně pracovat, tak jak je to kdysi učily na fakultě žurnalistiky. Aby si na pomyslnou misku vah daly zjednodušeně Turkovo ukradené lízátko a na tu druhou lži, zpronevěry, zneužívání dotací, sebevraždy a vraždy.

Děkuji.

PS: Mohla bych volit slovník současné ODS - mohla bych mluvit o píč*ch, zmr…, přát někomu smrt. Mohla bych po nocích a po litráncích chlastu horovat pro vystoupení z OSN, nedělám to. Dnes jsem šla do lékárny pro dva léky. Nepřinesla jsem ani jeden. Prý výpadek.

A ještě jeden postřeh - když Petr Fiala lže, má skleněné čelo. Tak prosím, milé zlaté sdělovací prostředky, dělejte svoji práci.

Děkuji ještě jednou.