Mirko Raduševič: Volby a volební modely jednotlivých výzkumných společností a institucí

Kdo má určité odborné znalosti ví o tom své, například jak těžké je vybrat reprezentativní vzorek voličské základny. Průzkumy – volební modely vlastně sledující jen předvolební náladu a rozhodně nevyjadřují to, jak volby dopadnou – nejsou tedy prognózou. Jiné jsou průzkumy opeřené o dlouhodobější trend pozorování tak zvaných voličských preferencí (nezaměňovat s průzkumem stranických preferencí). U tohoto typu průzkumu však je nevýhodou to, že zahrnuje na rozdíl od volebního modelu i lidi, kteří nejsou ještě rozhodnutí, koho půjdou volit. Průzkumu - volebního modelu se může podařit ovlivnění voličů, když některé z voličů mohou vyburcovat a jdou volit svoji stranu, která třeba v průzkumu propadá nebo naopak si řekne, že bude volit stranu jinou, když tato podle průzkumu nemá šanci se prosadit. Průzkum může rovněž ovlivnit i nerozhodnuté voliče nebo dokonce někdy i chování samotných politických stran a hnutí.

Z tohoto úhlu proto berme následující přehled jednotlivých výsledků průzkumu a z toho vyplývající jednotlivé rozdíly a to zejména mezi CVVM a ostatními.

Podle posledního volebního modelu společnosti Kantar TNS provedeného pro ČT

Ve volbách by mělo ANO s 29,5 procenty, dále se umístili Piráti, které by volilo 15,5 procenta lidí, na třetím místě je ODS se třinácti procenty. Čtvrtá příčka podle průzkumu patří SPD s devíti procenty hlasů, za nimi Sociální demokraté, kteří by dostali 7 % hlas a KSČM s 5%, TOP 09 s 4% a Zelení s 2% hlasů.

Výzkumné oddělení Sociologického ústavu AV ČR - Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které pravidelně v průběhu roku sleduje stranické preference a ke svému průzkumu ze září uvádí:

Hnutí ANO zůstává na úrovni podpory kolem 30 %. Výsledky modelu pro ODS, ČSSD a KSČM také zůstávají na podobné úrovni jako v červnu 2018. Jistý nárůst zaznamenala Pirátská strana, která se vrací na úroveň výsledků z dubna 2018. Mírný pokles naopak zaznamenalo hnutí SPD. Oba posuny jsou na hraně statistické významnosti a u hnutí SPD je možné, že se jedná pouze o jednorázový výkyv měření. V případě uskupení pohybujících se kolem hranice 5 % (SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) nelze v tuto chvíli s určitostí říci, zda by se v současnosti dostaly či nedostaly do Poslanecké sněmovny. Jejich situace je v tomto ohledu nejistá.

graf CVVM:

Společnost Median s.r.o. prováděla průzkum v srpnu výsledek a výsledek ve své zprávě hodnotí:

Hypotetické volby by v současnosti vyhrálo hnutí ANO a pohybuje se nad hranicí zisku 30 %. ODS se se 14% podporou pohybuje na svém povolebním maximu. Piráti po vrcholu z února 2018 mírně klesli na 10,5 %. Může však jít i o náhodnou statistickou odchylku. U SPD – Tomio Okamura sledujeme v posledních měsících stabilizaci nad či na hranici 8 % hlasů (10,6 % ve volbách).

Lidovci, TOP 09 a Starostové ve volebním modelu od voleb oscilují okolo zisku 5 % a nelze s jistotou určit, která z těchto stran by se do Sněmovny dostala – v srpnu byla nejsilnější pozice TOP 09 shodně s KDU-ČSL. Levicové strany ČSSD a KSČM se drží mírně nad svým ziskem z loňských, přičemž se úroveň podpory obou stran pohybuje mezi 8 a 9 %.

SANEP (Středisko analýz a empirických průzkumů) provedlo průzkum osobností - kandidátů do Senátu a komunálních voleb

Společnost Phoenix Research

Společnost ve své zprávě pro média (server Blesk.cz) uvádí dílčí výsledky v jednotlivých městech ČR. Její šéf Jan Kubáček (viz) k výsledkům volebního modelu uvádí:

Ve volbách „ostrouhá“ hlavně levice … Hlasy jí totiž seberou hlavně hnutí ANO a také liberální a regionální strany a protestní hnutí. Velké souboje se vedou mezi stranami liberálními, například TOP09, hnutí ANO, ODS a místními starostovskými kandidátkami.

ČSSD dokonce v Ostravě, kde ČSSD tradičně získávala hodně hlasů, by mohla být až pátá se ziskem 14 %, a to za ANO (37 %), Piráty (19,1 %), hnutím Ostravak (18,2 %) a SPD (15 %). Ostrava je hodně přesvědčená, že si problémy musí řešit sama a proto volí většinou místní a nabroušená hnutí.

Praha – zde jsou výsledkem hořké plody a promarněná příležitost po mandátu primátorky Krnáčové a nesplněných slibů. Je to i dozvuk toho, že právě v Praze nejvíce voličů vnímá kriticky Andreje Babiše a podporu komunistů jeho vládě. Podle průzkumu zde zvítězí Piráti (29,7 %) a druhá by měla být ODS (24,9 %).U Pirátů oceňují pražští voliči generační nabídku a jsou generační a protestní výzvou. Profilují se jako mladí politici, jdou středovou cestou a vyhrazují se vůči vládnímu establishmentu a liberálním vyzyvatelům. Používají v mnoha ohledech podobnou politikou kampaň a komunikaci, jako nabízelo hnutí ANO před 4 roky.

